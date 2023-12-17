Російські зенітники помилково збили власний штурмовик Су-25

Про це повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

"Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу!" - написав він.

Крім цього, Олещук додав, що це на один крок ближче до української перемоги.