Російські зенітники помилково збили власний штурмовик Су-25
У неділю, 17 грудня, російські зенітники помилково ліквідували власний штурмовик Су-25
Про це повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.
"Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу!" - написав він.
Крім цього, Олещук додав, що це на один крок ближче до української перемоги.
- У ніч на 29 вересня російська протиповітряна оборона у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області успішно знищила власний літак Су-35.
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