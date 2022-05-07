Російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони "параду" в Маріуполі, - українська розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.



Для цілодобової охорони "делегації" та її поплічників, які приїдуть в Маріуполь, весь командний склад 71 мотострілецького полку армії РФ змусили залишити бойові позиції.

"Охороняти кремлівських вбивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх місцевих прихвоснів, які приїхали в Маріуполь, примусили весь командний склад 71 мотострілецького полку окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.



Російські військові бідкаються через таке "приниження".

"Під час особистого спілкування окупанти жаліються один одному на дурість московського командування та їхнє приниження", - додали у розвідці.

Нагадаємо, росіяни відмовляються від проведення "свята" й "військового параду" в тимчасово окупованому Донецьку й не готуються до них. За планами РФ, центром "урочистостей" повинен стати Маріуполь. Для цього в місті терміново прибирають центральні вулиці від завалів, тіл убитих і нерозірваних російських боєприпасів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb