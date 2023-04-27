Російських та білоруських спортсменів не змушуватимуть письмово засуджувати вторгнення РФ до України, - президент ASOIF
Спортсменів з Білорусі та РФ не змушуватимуть письмово засуджувати вторгнення РФ до України для продовження змагань, оскільки це є кримінальною справою в Росії
Про це заявив президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту (ASOIF) Франческо Річчі Бітті в інтерв'ю L'ÉQUIPE.
Він зазначив, що спортсмени все одно підписуватимуть декларацію про нейтралітет, наразі її розробляють юристи.
"Спортсмени матимуть декларацію для підписання, але від них не вимагатимуть сказати, що вони проти війни, тому що це є кримінальною справою в Росії. Ми з юридичною допомогою розробляємо модель декларації. Пілоти Формули-1 вже її підписують", - зазначив Річчі Бітті.
В той самий час він зазначив, що наразі ще не встановлено, як перевіряти спортсменів на реальну нейтральність та відповідність критеріям.
"Ми вивчаємо можливість доручити це завдання Спортивному арбітражному суду", - додав президент Асоціації.
- Франція та Велика Британія виступили проти участі у змаганнях російських спортсменів навіть під нейтральним прапором, оскільки вони все ще можуть фінансуватися урядами своїх країн.
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