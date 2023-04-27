Про це заявив президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту (ASOIF) Франческо Річчі Бітті в інтерв'ю L'ÉQUIPE.

Він зазначив, що спортсмени все одно підписуватимуть декларацію про нейтралітет, наразі її розробляють юристи.

"Спортсмени матимуть декларацію для підписання, але від них не вимагатимуть сказати, що вони проти війни, тому що це є кримінальною справою в Росії. Ми з юридичною допомогою розробляємо модель декларації. Пілоти Формули-1 вже її підписують", - зазначив Річчі Бітті.

В той самий час він зазначив, що наразі ще не встановлено, як перевіряти спортсменів на реальну нейтральність та відповідність критеріям.

"Ми вивчаємо можливість доручити це завдання Спортивному арбітражному суду", - додав президент Асоціації.