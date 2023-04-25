Про це пише Reuters.

Міністерка культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Люсі Фрейзер заявила на парламентських слуханнях Ради Європи, що зв'язки між спортом та державою у Росії та Білорусі є дуже міцними.

"Ми знаємо, що зв’язки між державою, військовими та спортом у Росії та Білорусі є міцними. Багато російських спортсменів активно підтримували вторгнення Путіна ", - сказала вона.

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера своєю чергою заявила, що МОК має базові питання, які необхідно вирішити до початку Олімпіади в липні наступного року.

"Яку позицію збирається займати МОК, коли мова йде про спортсменів, які фінансуються російською чи білоруською державою? Або тих, хто спонсорується або отримує фінансову підтримку від організацій, пов’язаних з Росією чи Білоруссю?", - наголосила міністерка.