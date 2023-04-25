Навіть з нейтральним прапором: Британія та Франція виступили проти участі спортсменів із РФ і Білорусі у міжнародних змаганнях
Франція та Велика Британія виступили проти участі у змаганнях російських спортсменів навіть під нейтральним прапором, оскільки вони все ще можуть фінансуватися урядами своїх країн
Про це пише Reuters.
Міністерка культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Люсі Фрейзер заявила на парламентських слуханнях Ради Європи, що зв'язки між спортом та державою у Росії та Білорусі є дуже міцними.
"Ми знаємо, що зв’язки між державою, військовими та спортом у Росії та Білорусі є міцними. Багато російських спортсменів активно підтримували вторгнення Путіна ", - сказала вона.
Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера своєю чергою заявила, що МОК має базові питання, які необхідно вирішити до початку Олімпіади в липні наступного року.
"Яку позицію збирається займати МОК, коли мова йде про спортсменів, які фінансуються російською чи білоруською державою? Або тих, хто спонсорується або отримує фінансову підтримку від організацій, пов’язаних з Росією чи Білоруссю?", - наголосила міністерка.
- 28 березня відбувся виконком МОК, на якому комітет не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях.
- 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив "протокольне" рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
- МОК засудив рішення про відмову українських спортсменів брати участь у змаганнях за участю росіян та білорусів.
- Міністерство молоді та спорту 3 квітня повідомило, що має намір позбавляти статусу національних ті федерації, які не бойкотуватимуть змагання за участі росіян і білорусів.
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