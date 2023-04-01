Про це йдеться у пресрелізі Міжнародного олімпійського комітету, якій оприлюднив Reuters, повідомляє indianexpress.com.

У МОК заявили, що у разі виконання рішення українського уряду про бойкот змагань, в яких беруть участь росіяни та білоруси, нібито постраждають саме спортсмени з України.

"Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише зашкодить спільноті українських спортсменів і жодним чином не вплине на війну, яку світ хоче зупинити, і яку МОК так різко засудив", – йдеться в заяві організації.

У МОК також додали, що уряди не мають права приймати рішення про бойкот спортивних змагань.

"МОК завжди стверджував, що уряди не вирішують, які спортсмени можуть брати участь у яких міжнародних змаганнях", - нагадали у МОК.

Там також наполягають, що на Олімпіадах нібито постійно змагаються один з одним атлети з країн, які перебувають у стані воєн.

"Через той факт, що, на жаль, у світі занадто багато воєн, збройних конфліктів і криз, ми бачили майже на всіх Олімпіадах спортсменів, які змагалися один з одним, попри те, що їхні країни перебувають у стані війни чи конфлікту", - зазначили у МОК.