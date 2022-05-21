Російським обстрілом вщент знищено музичну школу Святогірська

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Школа потрапила під обстріл сьогодні вдосвіта і знищена вщент. У 2016 році уряд Японії допоміг нам відремонтувати цю школу - то була частина проєкту "Сприяння стабілізації громад на Донбасі". Росіяни ж перетворили її на руїни, - передає він.

Павло Кириленко подякував народу Японії та всім українським союзникам, які роками допомагали відбудовувати Донеччину і додав, що все відбудується й тепер.

Нагадаємо, ворог активно знищує невійськову, гуманітарну інфраструктуру України. Нещодавно російські окупанти зруйнували 570 закладів охорони здоров'я і повністю знищили 101 лікарню.