Російським обстрілом вщент знищено музичну школу Святогірська
Окупанти знищили ще один заклад культури на Донеччині - Святогірську музичну школу
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Школа потрапила під обстріл сьогодні вдосвіта і знищена вщент. У 2016 році уряд Японії допоміг нам відремонтувати цю школу - то була частина проєкту "Сприяння стабілізації громад на Донбасі". Росіяни ж перетворили її на руїни, - передає він.
Павло Кириленко подякував народу Японії та всім українським союзникам, які роками допомагали відбудовувати Донеччину і додав, що все відбудується й тепер.
- Нагадаємо, ворог активно знищує невійськову, гуманітарну інфраструктуру України. Нещодавно російські окупанти зруйнували 570 закладів охорони здоров'я і повністю знищили 101 лікарню.
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