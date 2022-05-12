Про це під час вечірнього звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Окупанти зруйнували 570 закладів охорони здоров'я, повністю знищили 101 лікарню. Це дурість, варварство і самознищення Росії, як держави, на яку колись могли дивитись, як на культурну націю. Сьогодні обстріляли Чернігівщину. Цілили по школах. Звісно, сьогодні Росія є такою державою, що освіта їм лише заважає. Адже чого можна досягнути знищенням шкіл? Командири, які віддавали такі накази, невиліковно хворі. Але всі лікарні, які вони зруйнували, всі школи, всі будинки, мости, підприємства – ми усе відновимо", - зазначив президент України.

Відзначимо, що напередодні Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що російські снаряди та ракети поцілили у майже 600 українських мед закладів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb