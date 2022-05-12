English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російські окупанти зруйнували 570 закладів охорони здоров'я, повністю знищили 101 лікарню, - Зеленський

Російські окупанти зруйнували 570 закладів охорони здоров'я, повністю знищили 101 лікарню, - Зеленський

12 травня, 2022 четвер
23:42
війна з Росією Володимир Зеленський

Ворог активно знищує невійськову, гуманітарну інфраструктуру України

Про це під час вечірнього звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Окупанти зруйнували 570 закладів охорони здоров'я, повністю знищили 101 лікарню. Це дурість, варварство і самознищення Росії, як держави, на яку колись могли дивитись, як на культурну націю. Сьогодні обстріляли Чернігівщину. Цілили по школах. Звісно, сьогодні Росія є такою державою, що освіта їм лише заважає. Адже чого можна досягнути знищенням шкіл? Командири, які віддавали такі накази, невиліковно хворі. Але всі лікарні, які вони зруйнували, всі школи, всі будинки, мости, підприємства – ми усе відновимо", - зазначив президент України.

  • Відзначимо, що напередодні Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що російські снаряди та ракети поцілили у майже 600 українських мед закладів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

медики
Володимир Зеленський
Читайте також:
Калина
12 травня, 2022 четвер
Усі цивільні, які були на "Азовсталі" з українськими військовими, залишили завод, - заступник командира "Азову"
путін путлер
11 травня, 2022 середа
Темпи накопичення військових резервів Росії зростатимуть, - військовий експерт Сунгуровський
Путін cтарий маразматик
12 травня, 2022 четвер
"Старий маразматик": розвідка перехопила розмову, в якій окупант ділиться враженнями від промови Путіна 9 травня
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.03
  • EUR
    Купівля 32.99
    Продаж 33.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
13 травня
00:22
Євробачення
Завершився другий півфінал Євробачення-2022: названо фіналістів конкурсу
00:13
фейк фейкові новини
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 травня
00:01
вертоліт
Впродовж минулої доби Повітряні сили ЗСУ збили 1 вертоліт, 1 ракету та 5 безпілотників
2022, четвер
12 травня
23:59
Михайло Подоляк
"Світ більше не хвилює думка варварів і мародерів": Подоляк про заяву Росії щодо членства України в ЄС
23:15
Росія заявила про готовність відкрити коридори з окупованих районів до третіх країн і на підконтрольну Україні територію
23:13
Наживо
В четвер пізно ввечері на Espreso.tv друга сесія проєкту Voices from the Underground
23:04
техніка окупантів
Захисники Донбасу знищили вертоліт, 4 БПЛА, 13 танків та більше 40 одиниць іншої техніки
22:35
Азовсталь
78-й день боротьби: Азов штурмує ворожі позиції та продовжує вибивати ворога
22:03
ЄС Україна
"Позиція змінилась": Росія заявила, що вже проти вступу України в ЄС, а не тільки в НАТО
21:58
розбита техніка
Гайдай: під Білогорівкою ЗСУ знищили вже близько 70 одиниць ворожої техніки і знову зруйнували понтон, у Попасній окупанти розстрілюють місцевих
21:31
Мі-24
Десантники на Луганщині збили черговий російський вертоліт Мі-24
21:13
Ексклюзив
Олександр Краєв
Росія може відтворити гібридні сценарії на території Фінляндії або Норвегії, - експерт-міжнародник Краєв
21:13
Російські війська нарощують сили протиповітряної оборони у Західній частині Криму, – Генштаб ЗСУ
21:05
липа Петра Могили
У Києві буревій пошкодив легендарну липу Петра Могили, якій вже близько 800 років
20:51
острів Хортиця
Окупанти вдруге вдарили по Хортиці: ракета спричинила пожежу
20:46
Київ
У Києві спостерігаються перебої з електрикою. ДТЕК пояснила аварії обривами ліній через вітер
20:06
Ексклюзив
розконсервована російська техніка
З півночі Криму на окуповану Херсонщину ворог стягує додаткові вогневі потужності, - офіцер ЗСУ Прозапас
19:50
номер, присвячений українському кіно
Естонський журнал "Estonian Film" присвятив новий номер українським кінострічкам
19:43
Понад 6 млн громадян поїхали з України через війну, – ООН
19:33
ООН
Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію про початок розслідування злочинів РФ в Україні
19:28
ЄС
Заявку України на членство в ЄС обговорять у червні, - МЗС Франції
19:16
Газпром
Газпром припинив транзит газу до Європи територією Польщі
18:59
КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом
Кримчани чекають звільнення півострова від окупантів, - Денісова
18:53
Нідерланди_ прапор
Нідерланди готові відмовитись від російської нафти, - прем’єр-міністр
18:42
Оновлено
Кременчуцький НПЗ, пожежа
Росіяни завдали по Полтавщині близько 12 ракетних ударів, 4 з них – по непрацюючому Кременчуцькому НПЗ
18:30
Першу листівку з маркою із Зеленським надіслали представникові РФ у Польщі
18:28
Китай прапор
Експосол Пекіна у Києві вперше в Китаї припустив поразку Росії у війні в Україні, - ЗМІ
18:20
Литва прапор
Литва відкликає посла з РФ і ліквідує консульство в Петербурзі
18:15
Інтерв’ю
Юрій Журавель
Сподіваюся, що зараз ми не почуємо "какая разніца" від наших можновладців, – Юрій Журавель
18:13
Дмитро Фірташ
Олігархи, які наживалися на Україні й мали стосунки з кремлем, тепер намагаються "відбілити" свою репутацію, - New Republic
18:09
Окупанти називають Чорнобаївку "чистилищем" та "кладовищем", - СБУ
17:47
Азовсталь
Зараз ведемо переговори лише про 38 важкопоранених захисників Азовсталі. Прошу утриматися від публічних коментарів, - Верещук
17:40
Росіяни прибирають українські назви з дороговкажчиків
Зошити підписують "Маріуполь. Ростовська область": у міськраді фіксують докази того, що окупанти мають намір прямої інтеграції Маріуполя в Росію
17:35
Газпромбанк
Німеччина поки не може дозволити повне ембарго на російський газ
17:35
На вулицях тимчасово окупованого Херсона з'являються українські прапори
17:27
частина триптиху "Mother of Creation"
Мадонна збирає кошти для українських дітей, які постраждали від російської агресії, - співзасновник фонду "Голоси дітей" Сафаров
17:20
"Нам потрібен британський та європейський ленд-ліз": Порошенко в ефірі BBC
17:17
Ексклюзив
Польща
24 лютого почалася війна за повернення годинника до 90-го року ХХ ст, - посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі
17:05
росія хакер
Російські боти провокують українських користувачів соцмереж здавати цінну інформацію ворогу
16:53
фейк
"Звозять тіла на соцоб'єкт, щоб зімітувати авіаналіт російської авіації": РФ поширює фейк про "провокацію українських спецслужб" у Дніпрі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV