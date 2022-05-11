Окупанти знищили 101 лікарню і 450 аптек з початку повномасштабної війни

Про це повідомляють у МОЗ.

"Вже 77 днів поспіль російські терористи обстрілюють житлові квартали та цивільні об’єкти. Снаряди та ракети окупантів поцілили у 600 українських медзакладів. 101 лікарня знищена вщент без можливості відновлення. Також руками російських терористів зруйновано 450 аптек", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Львівщина отримає 7 броньованих "швидких", що працюватимуть на сході. Ці броньовані, повнопривідні карети швидкої можуть одночасно перевозити двох-трьох пацієнтів. Компанія, яка їх виробляє, переобладнала авто у реанімобілі.

У Міністерстві також зазначають, що армія РФ також розстріляла чи захопила майже 200 автомобілів екстреної медичної допомоги.

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