Окупанти знищили 101 лікарню і 450 аптек з початку повномасштабної війни
Снаряди та ракети окупантів поцілили у 600 українських медзакладів, знищено понад сотню лікарень та 450 аптек
Про це повідомляють у МОЗ.
"Вже 77 днів поспіль російські терористи обстрілюють житлові квартали та цивільні об’єкти. Снаряди та ракети окупантів поцілили у 600 українських медзакладів. 101 лікарня знищена вщент без можливості відновлення. Також руками російських терористів зруйновано 450 аптек", - йдеться в повідомленні.У Міністерстві також зазначають, що армія РФ також розстріляла чи захопила майже 200 автомобілів екстреної медичної допомоги.
- Нагадаємо, Львівщина отримає 7 броньованих "швидких", що працюватимуть на сході. Ці броньовані, повнопривідні карети швидкої можуть одночасно перевозити двох-трьох пацієнтів. Компанія, яка їх виробляє, переобладнала авто у реанімобілі.
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