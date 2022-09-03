Російський атомний підводний човен сплив у Середземному морі, - Bild

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що російський атомний підводний човен, імовірно, зараз знаходиться в Середземному морі поблизу Італії. Невідомо, як довго він плавав поблизу материкової Європи.

Однією з причин знаходження субмарини поблизу берегів Італії є те, що він може замінити російський ракетний есмінець типу "Слава" - "Маршал Устинов" -, який перебував у Середземному морі до 24 серпня.

"Маршалл Устінов" протягом кількох днів плавав між Великою Британією та Ірландією в супроводі есмінця "Віцеадмірал Кулаков" - можливо, щоб відволікти увагу від російського атомного підводного човна біля Італії.

Аналітики НАТО стежать за кораблем, щоб визначити його тип і ціль. Ймовірно, що це атомний підводний човен, тобто працює на атомній енергії. Цей термін не означає, що він несе ядерну зброю.

30 липня на сторінці третьої ескадри Королівських військово-морських сил Данії повідомили, що у водах на схід від другого за величиною данського міста Орхус, на відстані приблизно дві морські милі від берега атомний підводний човен "Орел" раптом почав втрачати хід і невдовзі став дрейфувати зі швидкістю 1,5 вузла. Течія несла субмарину до берега.

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