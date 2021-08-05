Російська атомна субмарина заглохла та дрейфувала біля берегів Данії: її взяв на буксир корабель супроводу

Про це розповідається на сторінці третьої ескадри Королівських військово-морських сил Данії у Facebook.



30 липня у водах на схід від другого за величиною данського міста Орхус, на відстані приблизно дві морські милі від берега підводний човен "Орел" раптом почав втрачати хід і невдовзі став дрейфувати зі швидкістю 1,5 вузла. Течія несла субмарину до берега.



Екіпаж данського сторожового корабля "Діана", який супроводжував російську групу з трьох кораблів, назвав ситуацію "драматичною".



"Супровід з Балтійського моря увійде в історію як драматичний і захоплюючий, оскільки у атомного підводного човна "Орел" класу "Оскар-II" були проблеми з тягою і він втратив хід в районі Сейоре, де став дрейфувати зі швидкістю 1,5 вузла в сторону острову", - розповіли в Третій ескадрі Королівського флоту.



У ескадрі пояснили, що після військового параду в Санкт-Петербурзі 25 липня багато кораблів російського Північного флоту з Мурманська, а також кораблі Індії, Пакистану та Ірану повертались на бази через її води. Відтак кораблі флоту Данії супроводжували іноземні військові судна.



До підводного човна підійшов російський есмінець "Удалой" і були підготовлені засоби для буксирування.



"Ми зв'язалися з ним і запропонували свою допомогу, від якої він відмовився, що не дивно", - зазначили військові моряки з сторожового корабля "Діана".

Підводний човен "Орел" через якийсь час знову запустив двигуни. Деякий час човен йшов у надводному положенні, але потім занурився під воду.