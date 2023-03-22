Російський БПЛА скинув вибуховий пристрій на Сумщину
За день, 21 березня, російські терористи обстріляли сім громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Російські війська здійснили обстріли Юнаківської, Новослобідської, Білопільської, Великописарівської, Свеської, Есманської та Середино-Будської громад.
По Білопільській громаді росіяни били з мінометів – 13 та гранатометів (АГС-17). Також використали БПЛА для скидання вибухового пристрою типу ВОГ.
Міномети також використали для обстрілів Великописарівської, Свеської, Есманської, Юнаківської та Середино-Будської громад.
По Новослобідській громаді терористи гатили зі ствольної артилерії (152 мм) – 20 прильотів.
Обійшлось без втрат та руйнувань серед мирного населення Сумщини.
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