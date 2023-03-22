Російський БПЛА скинув вибуховий пристрій на Сумщину

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Російські війська здійснили обстріли Юнаківської, Новослобідської, Білопільської, Великописарівської, Свеської, Есманської та Середино-Будської громад.

По Білопільській громаді росіяни били з мінометів – 13 та гранатометів (АГС-17). Також використали БПЛА для скидання вибухового пристрою типу ВОГ.

Міномети також використали для обстрілів Великописарівської, Свеської, Есманської, Юнаківської та Середино-Будської громад.

По Новослобідській громаді терористи гатили зі ствольної артилерії (152 мм) – 20 прильотів.

Обійшлось без втрат та руйнувань серед мирного населення Сумщини.