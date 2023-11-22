Російський флот більше не має тотального впливу в Чорному морі, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Сили оборони України прогресують і змогли частково знищити Чорноморський флот Російської Федерації
Про це він розповів у інтерв'ю каналу Fox News.
Зеленський наголосив, що ситуація на фронті не є патовою, а українська армія поступово досягає прогресу. ЗСУ показують успіхи на Чорному морі та в тимчасово окупованому Криму.
"У Криму ми досягли успіху на Чорному морі. Ми дійсно знищили частину російського флоту. У них немає тотального впливу на Чорноморський регіон", – сказав президент.
- Раніше під час виступу на Другому парламентському саміті Кримської платформи Володимир Зеленський казав, що Чорноморський флот Росії поступово тікає з тимчасово окупованого Криму
- 4 жовтня ГУР заявило, що вони здійснили десантну операцію на тимчасово окуповану Росією територію Криму, під час якої розвідники завдали удару по ворожих силах. Після успішного виконання завдання спецпризначенці відступили.
- 13 листопада рух "Атеш" повідомив, що через атаки ЗСУ росіяни вимушені перекидати кораблі з Криму в Новоросійськ.
- Під час брифінгу у Брюсселі 14 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також згадав про успішні атаки Сил оборони України по військово-морських об’єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Через це РФ змушена передислоковувати свої кораблі, зокрема заявила про намір перемістити їх в окуповану Абхазію у Грузії.
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