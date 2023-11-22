Російський флот більше не має тотального впливу в Чорному морі, – Зеленський

Про це він розповів у інтерв'ю каналу Fox News.

Зеленський наголосив, що ситуація на фронті не є патовою, а українська армія поступово досягає прогресу. ЗСУ показують успіхи на Чорному морі та в тимчасово окупованому Криму.

"У Криму ми досягли успіху на Чорному морі. Ми дійсно знищили частину російського флоту. У них немає тотального впливу на Чорноморський регіон", – сказав президент.