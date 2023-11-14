ЗСУ були успішними в атаках на військово-морські об’єкти РФ у Криму, – Столтенберг
Сили оборони України проводять успішні атаки по військово-морських об’єктах росіян у тимчасово окупованому Криму, що змушує РФ передислоковувати кораблі
Про це сказав журналістам у Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Столтенберга запитали щодо намірів РФ розмістити пункт базування флоту в Абхазії, про що було оголошено 5 жовтня. У відповідь генсек Альянсу заявив, що НАТО рішуче підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії. Водночас подібні наміри РФ свідчать про успіхи ЗСУ в районі Криму.
"Це є порушенням суверенітету та територіальної цілісності Грузії й демонструє, як далеко Росія хоче зайти, щоб досягти військових цілей в Україні. Але також це демонструє, що українці були успішними в атаках на військово-морські об’єкти в Криму, тож Росія шукає альтернативи. Це демонструє здобутки, яких досягли українці, атакуючи російський військовий флот", - підкреслив Столтенберг.
- На початку листопада ЗСУ уразили ворожий носій "калібрів".
- 13 листопада рух "Атеш" повідомив, що через атаки ЗСУ росіяни вимушені перекидати кораблі з Криму в Новоросійськ.
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