ЗСУ були успішними в атаках на військово-морські об’єкти РФ у Криму, – Столтенберг

Про це сказав журналістам у Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Столтенберга запитали щодо намірів РФ розмістити пункт базування флоту в Абхазії, про що було оголошено 5 жовтня. У відповідь генсек Альянсу заявив, що НАТО рішуче підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії. Водночас подібні наміри РФ свідчать про успіхи ЗСУ в районі Криму.



"Це є порушенням суверенітету та територіальної цілісності Грузії й демонструє, як далеко Росія хоче зайти, щоб досягти військових цілей в Україні. Але також це демонструє, що українці були успішними в атаках на військово-морські об’єкти в Криму, тож Росія шукає альтернативи. Це демонструє здобутки, яких досягли українці, атакуючи російський військовий флот", - підкреслив Столтенберг.