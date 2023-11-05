У ВМС ЗСУ розповіли про корабель ЧФ, який Повітряні сили вразили на керченському заводі

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Окупанти хотіли запустити три кораблі. Перший з них, "Циклон", вже вийшов. Це той самий малий ракетний корабель, який два роки не міг пройти випробування і запустити хоча б одну ракету типу "Калібр". З цієї серії було ще два кораблі - "Амур" і "Аскольд". От один із них, як тепер відомо, здається, вже не зможе вступити до складу Чорноморського флоту РФ, через причину відсутності, в першу чергу", - повідомив Плетенчук.

За його словами, це досить нова одиниця. Корабель ще фактично добудовувався, за концепцією нібито модульного озброєння.

"У росіян, як завжди, щось пішло не так. Концепція полягає в тому, що модулі озброєння можна змінювати. Важливим елементом є те, що всі вони були побудовані безпосередньо на наших потужностях, які захопили окупанти разом з Кримом. Все це знаходиться зовсім поруч, з однієї локації можна побачити завод та міст. До речі, спостерігаємо зменшення кількості кораблів, які охороняють цей міст. Якщо раніше було 10 одиниць, зараз їх там чергує 2", - зауважив речник ВМС ЗСУ.

Також він розповів про зменшення кількості кораблів у самому Чорному морі.

"У Чорному морі чергує лише 1 корабель, так само як в Азовському, але вони не є носіями. Ворог зараз буде намагатися якось змінити ситуацію і тактику. Зараз ця зміна полягала в тому, щоб відвести основні кораблі подалі від основної військово-морської бази, від Севастополя", - зазначив Плетенчук.

За його словами, росіяни зараз стикнулися з двома проблемами. Зокрема, з нестачею причального фронту та логістичного забезпечення.

"Ті самі "калібри", наприклад, завантажували лише в Севастополі, і скоріш за все росіяни тепер будуть думати, як вирішити цю проблему. Тому маємо відповідне затишшя в морі. Ворог думає, як йому бути далі, скоріш за все продовжує накопичувати ракетне озброєння, якого військово-промисловий комплекс не виробляє у великій кількості. Тому потрібен деякий час, щоб його накопичити перед зимою", - додав Плетенчук.