Російський гелікоптер обстріляв ракетами околиці міста на Сумщині, пошкоджено житловий будинок
За день, 14 березня, російські терористи завдали більше ніж 51 ударів по території Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли 3 громади на Сумщині: Білопільську, Шалигинську та Середино-Будську. Загалом відомо про 6 ворожих обстрілів з різних видів зброї. Зафіксовано 51 прильот.
"Середино-Будська громада: зранку з гелікоптера здійснено ракетний обстріл (5 приходів) околиць міста Середина-Буда. Обстрілом пошкоджений приватний житловий будинок", - пише ОВА.
Про пошкодження у Білопільській, чи Шалигинській громадах - не повідомляється.
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