Російський гелікоптер обстріляв ракетами околиці міста на Сумщині, пошкоджено житловий будинок

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни обстріляли 3 громади на Сумщині: Білопільську, Шалигинську та Середино-Будську. Загалом відомо про 6 ворожих обстрілів з різних видів зброї. Зафіксовано 51 прильот.

"Середино-Будська громада: зранку з гелікоптера здійснено ракетний обстріл (5 приходів) околиць міста Середина-Буда. Обстрілом пошкоджений приватний житловий будинок", - пише ОВА.

Про пошкодження у Білопільській, чи Шалигинській громадах - не повідомляється.