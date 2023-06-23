Російський міф про Крим подолати неможливо
Його треба перевести з категорії політики в категорію літератури
Був я минулого місяця в телевізорі, і там мені поставили одне цікаве питання. А оскільки ви всі настільки свідомі, що жодного разу не дивилися марафон, перекажу вам тут.
Отже, мене спитали, чи можна сподіватися колись подолати російський міф про Крим? Я відповів, що справді широко популярний і глибоко вкорінений міф подолати неможливо. І навіть коли всі зрозуміють, що це — лише міф, він залишиться жити.
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Що важливо: всі знані сьогодні міфи колись були не міфами, а актуальними політичними наративами. Я навів приклад найзнаменитішого європейського міфу, який, до того ж має прямий стосунок до Криму — міф про Троянську війну (Іфігенія в Тавриді, Ахілл на о. Зміїний). Це він сьогодні проходить по категорії літератури, а упродовж майже трьох тисяч років лежав в основі реальної політики або принаймні геополітичних теорій.
Так і російський міф про Крим навряд чи зникне безслідно і назавжди — треба це розуміти.
Однак це не привід складати руки. Навпаки, слід активно діяти, щоб цей міф якнайшвидше перевести із категорії політики в категорію літератури!
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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