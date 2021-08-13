Російський найманець на Донбасі у нетверезому стані відкрив вогонь по своїх та застосував гранату: загинуло 7 людей
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про вчинення російським найманцем на Донбасі злочину, внаслідок якого загинули семеро людей, троє з яких - цивільні особи
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Днями у 9 окремому мотострілковому полку 1 армійського корпусу т.зв. ДНР після вживання групою військовослужбовців спиртних напоїв між ними сталася бійка, в ході якої єфрейтор Даниїл Цупрік відкрив стрілянину зі штатної зброї та застосував гранату. У результаті цього загинули семеро людей - чотири найманці та троє місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.
У ньому наголошується, що наразі Цупріка розшукують. Це також підтверджують перехоплені українськими розвідниками переговори російських найманців.
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