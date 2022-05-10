Про це повідомляє Територіальна оборона Збройних сил України.

"Російський окупант! Ми близько і вже працюємо по кожному з вас. Вас всіх чекає смерть! Великий Бурлук – це Україна" – такий текст містять розклеєні на вулицях та будівлях Великого Бурлука листівки.

Такі дії вже підняли на ноги фсбшників, які тепер безуспішно шукають наших підпільників. 9 травня орки очікували побачити великі святкування "дня побєди", а отримали акцію в тилу на окупованій ними території, – додають у теробороні.

9 травня Харківська облрада закликала людей на окупованих територіях не брати участі у російських псевдореферендумах та "виборах".