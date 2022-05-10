"Російський окупант! Ми близько і вже працюємо по кожному з вас", – українці масово клеять листівки на окупованій частині Харківщини
Українські партизани масово розклеїли на 9 травня листівки супротиву по тимчасово окупованому смт Великий Бурлук на Харківщині
Про це повідомляє Територіальна оборона Збройних сил України.
"Російський окупант! Ми близько і вже працюємо по кожному з вас. Вас всіх чекає смерть! Великий Бурлук – це Україна" – такий текст містять розклеєні на вулицях та будівлях Великого Бурлука листівки.
Такі дії вже підняли на ноги фсбшників, які тепер безуспішно шукають наших підпільників. 9 травня орки очікували побачити великі святкування "дня побєди", а отримали акцію в тилу на окупованій ними території, – додають у теробороні.
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9 травня Харківська облрада закликала людей на окупованих територіях не брати участі у російських псевдореферендумах та "виборах".
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