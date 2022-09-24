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Російський олігарх Абрамович був одним з посередників при нещодавньому обміні полонених, - Bloomberg

24 вересня, 2022 субота
00:14
війна з Росією Володимир Путін і Роман Абрамович

Російський олігарх Роман Абрамович зустрічався з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді наприкінці серпня в рамках переговорів щодо обміну полоненими між Україною та Росією

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Після обміну, за даними британських ЗМІ, Абрамович привітав п'ятьох звільнених британців на борту приватного літака, який прямував до Саудівської Аравії з Росії, і вручив їм айфони, щоб вони могли зателефонувати рідним і сказати, що повертаються додому.

Пресслужба самого російського олігарха не відповіла на прохання про коментар щодо участі Абрамовича у посередництві.

Також не відповів на питання УП щодо участі Абрамовича в обміні полоненими керівник ГУР МОУ Кирило Буданов на брифінгу за результатами спецоперації.

"На жаль, я не можу прямо відповісти на ваші питання по одній простій причині: якщо я на даному етапі розкрию всі подробиці, всі комунікаційні лінії та особистості людей, з якими ми працюємо, які працюють на нас, наступні операції в нас можуть не відбутись", - сказав Буданов.

  • 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
  • Згодом СБУ оприлюднила відео перших хвилин звільнення українських захисників.
  • Очільник Чечні Кадиров висловив невдоволення операцією, стверджуючи, що процес відбувся на умовах України.

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Роман Абрамович
обмін полоненими
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