Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Після обміну, за даними британських ЗМІ, Абрамович привітав п'ятьох звільнених британців на борту приватного літака, який прямував до Саудівської Аравії з Росії, і вручив їм айфони, щоб вони могли зателефонувати рідним і сказати, що повертаються додому.

Пресслужба самого російського олігарха не відповіла на прохання про коментар щодо участі Абрамовича у посередництві.

Також не відповів на питання УП щодо участі Абрамовича в обміні полоненими керівник ГУР МОУ Кирило Буданов на брифінгу за результатами спецоперації.

"На жаль, я не можу прямо відповісти на ваші питання по одній простій причині: якщо я на даному етапі розкрию всі подробиці, всі комунікаційні лінії та особистості людей, з якими ми працюємо, які працюють на нас, наступні операції в нас можуть не відбутись", - сказав Буданов.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

Згодом СБУ оприлюднила відео перших хвилин звільнення українських захисників.

Очільник Чечні Кадиров висловив невдоволення операцією, стверджуючи, що процес відбувся на умовах України.

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