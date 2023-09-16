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Російський олігарх Фрідман домігся припинення розслідувань щодо нього у Британії

16 вересня, 2023 субота
03:16
Світ Михайло Фрідман

Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) повідомило в п’ятницю, що припинило розслідування щодо підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"NCA може підтвердити, що не вживатиме жодних заходів проти Михайла Фрідмана на підставі ордера, виданого у грудні 2022 року", – йдеться в короткій заяві NCA, маючи на увазі його особняк у північному Лондоні.

"Продовжуються розслідування щодо пов’язаних підозрюваних, які підпадають під ширше розслідування", - додає агентство.

Газета Times повідомила, що агентство визнало свій рейд на його будинок незаконним і що звинувачення у змові з метою обійти санкції, відмиванні грошей, шахрайстві та неправдивих свідченнях були зняті.

NCA доведеться відшкодувати збитки за незаконне проникнення до житла, покрити його судові витрати та повернути вилучену готівку.

У липні російський бізнесмен, який проживає в Лондоні, домігся права оскаржити у Високому суді обшук у його будинку. Його команда юристів стверджувала, що ордер базується на неправдивих твердженнях з документа Wikileaks 2012 року, який згодом було спростовано.

  • У грудні 2022 року у Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана. NCA провело у лондонському елітному районі Пімліко масштабну операцію з арешту російського бізнесмена.
  • На початку квітня Велика Британія зняла з Фрідмана два з трьох звинувачень.
  • У липні стало відомо, що захист Фрідмана оскаржує санкції ЄС і заявляє, що вони зруйнували його життя.

санкції проти Росії
Велика Британiя
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