Російський олігарх Фрідман домігся припинення розслідувань щодо нього у Британії

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"NCA може підтвердити, що не вживатиме жодних заходів проти Михайла Фрідмана на підставі ордера, виданого у грудні 2022 року", – йдеться в короткій заяві NCA, маючи на увазі його особняк у північному Лондоні.

"Продовжуються розслідування щодо пов’язаних підозрюваних, які підпадають під ширше розслідування", - додає агентство.

Газета Times повідомила, що агентство визнало свій рейд на його будинок незаконним і що звинувачення у змові з метою обійти санкції, відмиванні грошей, шахрайстві та неправдивих свідченнях були зняті.

NCA доведеться відшкодувати збитки за незаконне проникнення до житла, покрити його судові витрати та повернути вилучену готівку.

У липні російський бізнесмен, який проживає в Лондоні, домігся права оскаржити у Високому суді обшук у його будинку. Його команда юристів стверджувала, що ордер базується на неправдивих твердженнях з документа Wikileaks 2012 року, який згодом було спростовано.