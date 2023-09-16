Російський олігарх Фрідман домігся припинення розслідувань щодо нього у Британії
Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) повідомило в п’ятницю, що припинило розслідування щодо підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"NCA може підтвердити, що не вживатиме жодних заходів проти Михайла Фрідмана на підставі ордера, виданого у грудні 2022 року", – йдеться в короткій заяві NCA, маючи на увазі його особняк у північному Лондоні.
"Продовжуються розслідування щодо пов’язаних підозрюваних, які підпадають під ширше розслідування", - додає агентство.
Газета Times повідомила, що агентство визнало свій рейд на його будинок незаконним і що звинувачення у змові з метою обійти санкції, відмиванні грошей, шахрайстві та неправдивих свідченнях були зняті.
NCA доведеться відшкодувати збитки за незаконне проникнення до житла, покрити його судові витрати та повернути вилучену готівку.
У липні російський бізнесмен, який проживає в Лондоні, домігся права оскаржити у Високому суді обшук у його будинку. Його команда юристів стверджувала, що ордер базується на неправдивих твердженнях з документа Wikileaks 2012 року, який згодом було спростовано.
- У грудні 2022 року у Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана. NCA провело у лондонському елітному районі Пімліко масштабну операцію з арешту російського бізнесмена.
- На початку квітня Велика Британія зняла з Фрідмана два з трьох звинувачень.
- У липні стало відомо, що захист Фрідмана оскаржує санкції ЄС і заявляє, що вони зруйнували його життя.
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