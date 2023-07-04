Про це заявив його адвокат Тьєррі Марембер у Європейському суді загальної юрисдикції, інформує Bloomberg.

Захист Фрідмана відкинув звинувачення проти нього з боку ЄС у тому, що він є "посібником" російської влади, підтримував військові дії на рідній Україні (бізнесмен народився у Львові) та отримував із цього вигоду.

Адвокат бізнесмена зазначив, що "ці звинувачення дуже негативно позначаються на його житті і ні на чому не ґрунтуються".

Видання зазначає, що Фрідман є одним із найвидатніших російських бізнесменів, заробивши мільярди в банківській сфері, нафтовій та роздрібній торгівлі. У 2013 році він і його партнери за 14 мільярдів доларів продали нафтову компанію ТНК-ВР контрольованій державою Роснефти. Відтоді він переїхав до Великобританії, щоб створити приватну інвестиційну компанію, яка вкладає в бізнес по всьому світу.

ЄС і Великобританія наклали санкції на Фрідмана та його партнерів незабаром після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому минулого року, заморозивши його активи. Він залишився в Лондоні, живучи під обмеженнями, хоч і не перебуває під санкціями США.

Минулого року Фрідман публічно засудив війну як "трагедію", але відмовився від прямої критики Путіна. Відтоді він рішуче відкидав висновки ЄС про лояльності до президента Росії.

ЄС стверджує, що його докази свідчать про те, що Фрідман є співзасновником Alfa Group , яка контролює найбільшого в Росії роздрібного продавця та приватний банк, і має тісні зв’язки з російським політичним режимом.