Про це повідомляє "Медуза".



Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у виправній колонії, прокоментував убивство в українській Бучі місцевого мешканця Іллі Навального.

"Всі обставини вказують на те, що вбили його через прізвище. Тому й паспорт кинули поруч демонстративно. Зовсім невинну людину путінські кати (а як ще їх назвати? не російські ж солдати) вбили за те, що ми з ним однофамільці. Мабуть, сподівалися, що родич.



Я не знаю, родич він мені чи ні. Він виходець з того ж села, що й мій батько. Тож може бути, і родич, але у тому селі було багато Навальних", - сказав російський політв'язень.



"Ну ось, тепер в Україні ще один пам'ятник загиблим на війні, де серед інших буде й Ілля Іванович Навальний, 1961 року народження, - веде далі Олексій Навальний. - І цю війну теж розв'язав біснуватий маніяк, одержимий якимось маренням про геополітику, історію і влаштування світу. Цей маніяк не зупиниться сам. він, як на наркотик, підсів на смерть, війну й брехню - вони потрібні йому для втримання влади".



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