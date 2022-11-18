У п'ятницю, 18 листопада, о 22:00 за київським часом на нашому YouTube каналі ми розповімо вам про наслідки наймасовішої російської ракетної атаки по об'єктах критичної інфраструктури України, підсумки саміту G20 та як українці адаптуються до нових умов життя у напівтемряві.

Гостями третього випуску програми Spotlight Ukraine стали депутати Європейського парламенту Андрюс Кубілюс і Радослав Сікорський, військовий аналітик і колишній радник командувача армією США в Європі Марк Войгер, а також директор Євразійського центру Атлантичної ради США Джон Едвард Гербст.

"Очі всього світу сьогодні прикуті до України. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ми зрозуміли, наскільки важливо поширювати інформацію про те, що відбувається в країні, на весь світ. Ще в лютому 2022 ми оперативно запустили англомовну версію сайту espreso.tv та сторінку у твіттері, налагодили співпрацю з міжнародними партнерами. Щоденно ми розповідаємо нашим читачам з інших країн про ті злочини, які чинить Росія в Україні, даємо ексклюзивну воєнну аналітику, говоримо про успіхи ЗСУ та показуємо боротьбу українців за свою Незалежність. Ми зібрали чудову команду, яка створила унікальний продукт, адже жоден телеканал в Україні не робить нічого подібного”, - прокоментувала головна редакторка Еспресо Анастасія Равва.

"Війна в Україні впливає не лише на європейський континент, а й на весь світ у глобальному масштабі: економіка, ціни, енергоресурси, біженці й навіть ядерна загроза – ось питання, які хвилюють усе людство. Тому наша команда професіоналів, експертів, редакторів та іноземних гостей готова дати всьому цьому цілісну картину.

Це перше англомовне ток-шоу з України для світу. Ми знаємо плюси й мінуси, пояснюємо тенденції та можемо дати вичерпне розуміння того, що відбувається в Україні. 50 хвилин Spotlight Ukraine — ключ до того, як ми будемо жити наступні кілька років.

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Від вільної та хороброї України з любов’ю!” - прокоментував Володимир Остапчук.

Проєкт транслюватиметься щоп’ятниці о 22:00 на YouTube-каналі, а інформаційні матеріали поширюватимуться також на інших англомовних платформах Еспресо:

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