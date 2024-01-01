Російський репер-путініст Апачев переспівав "Пливе кача" на "Першому каналі" РФ, спаплюживши слова пісні

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У ніч з 31 грудня на 1 січня в ефірі програми "Новорічна ніч" на пропагандистському "Першому каналі" Росії прозвучала пісня українською мовою. Російський співак, колишній воєнкор та пропагандист Акім Апачев переспівав композицію "Пливе кача", яка належала до репертуару воїнів УПА під час Другої світової війни, змінивши в ній слова.

Так, путініст звинуватив українських військовослужбовців у руйнуванні Маріуполя та смертях цивільних. Він називає українські території "своєю землею" та співає про "8 років на Донбасі". Українською мовою ця пісня підтримує наративи окупантів.

"Пливе кача", яку Апачев взяв за основу, - це закарпатська тужлива народна пісня. Під час Революції гідності її виконували як реквієм за загиблими. Пісня також включена до протоколу параду ЗСУ до Дня Незалежності 24 серпня 2014-го.

Апачев народився в Маріуполі, у 2014 році почав співпрацювати з російським прокремлівським інформаційним агентством ANNA News.



