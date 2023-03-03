Про це пише De Volkskrant.

"Російський посол вирішив, що консульство більше не розташоване в замку", — зазначив власник замку, художник Олександр Таратинов, який крім російського має громадянство Нідерландів. Зазначається, що чоловік отримував погрози з боку активістів осквернити замок, якщо консульство, яке там розташовувалося з кінця лютого, не покине маєток.

У виданні пишуть, що почесний консул Росії в провінціях Брабант і Лімбург Константін ван Влотен викликав суперечки в суспільстві через свою публічну підтримку президента Росії Путіна.Так, минулого року міськрада скасувала його повноваження після того, як консул назвав війну в Україні "миротворчою місією" в інтерв’ю газеті De Limburger.

Ван Флотен ствердив, що власника замку "шантажують", і тому поки що він виконуватиме свою роботу онлайн. Однак, згідно з Віденською конвенцією, яка регулює дипломатичні відносини між країнами, почесний консул також повинен мати фізичну адресу для своєї роботи.