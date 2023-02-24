Перед посольством РФ у Берліні виставили знищений ЗСУ російський танк, Резніков потролив росіян за зухвалість
У столиці Німеччини Берліні біля посольства РФ виставили "символ невдачі" росіян – їхній знищений танк
Відповідний знімок розмістив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
"Росіяни роками пишуть на своїх машинах і танках "на Берлін". У цю похмуру річницю перед їхнім посольством у Берліні виставлено знищений російський танк – символ їхньої невдачі", - написав він.
"Дякую людям Німеччини і моєму колезі Борису Пісторіусу за підтримку", - додав Резніков.
- Верховна Рада України на засіданні 24 лютого закликала парламенти світу визнати Росію державою-спонсором тероризму, а її дії – геноцидом українського народу.
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