Відповідний знімок розмістив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Росіяни роками пишуть на своїх машинах і танках "на Берлін". У цю похмуру річницю перед їхнім посольством у Берліні виставлено знищений російський танк – символ їхньої невдачі", - написав він.

"Дякую людям Німеччини і моєму колезі Борису Пісторіусу за підтримку", - додав Резніков.