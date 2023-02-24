За проєкт постанови №9034 віддали свої голоси 313 народних обранців, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Також Верховна Рада закликала посилити санкції проти РФ, продовжити надавати військову, політичну, економічну, фінансову, гуманітарну допомогу Україні, надати озброєння, зокрема сучасні танки, літаки та ракети дальнього радіусу дії.

Також Україна просить напрацювати механізми для використання заморожених активів громадян РФ за кордоном для компенсації шкоди українцям.