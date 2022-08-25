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Російському опозиціонеру Ройзману заборонили відвідуати громадські місця й користуватись інтернетом і звільнили в залі суду

25 серпня, 2022 четвер
18:09
Світ Євген Ройзман в залі суду

Євгену Ройзману призначили запобіжний захід у вигляді заборони певних дій до 29 вересня та відпустили на волю

Про це повідомляє "Медуза".

Сьогодні, 25 серпня, у Верх-Ісетському суді Єкатеринбурга відбулося судове засідання, яке мало обрати запобіжний захід відомому російському опозиційному політику Євгену Ройзману.

Прокуратура просила для нього домашній арешт та "заборону певних дій".

Як повідомляє місцеве телеграм-видання It's My City, під судом зібралось чимало журналістів та простих людей, що прийшли підтримати ексмера Єкатеринбурга. Його зустрічали оплесками та вигуками "Свободу!".

З підтримкою відомого політика виступили письменники Дмитро Биков та Борис Акунін, музиканти Юрій Шевчук, Андрій Макаревич, Борис Гребенщиков та Нобелівський лауреат, журналіст Дмитро Муратов.

Ройзмана звинувачують у "дискредитації армії РФ".

Відтак, політику заборонили відвідувати публічні місця та заходи, спілкуватися зі свідками у кримінальній справі, надсилати та отримувати пошту, використовувати будь-які засоби зв'язку, у тому числі інтернет.

Спілкуватись дозволили лише зі слідчими, прокурорами та адвокатами.

Після оголошення обмежень, Ройзмана звільнили з-під варти в залі суду.

Нагадаємо, політика затримали у Єкатеринбурзі вчора, 24 серпня, за статтею про повторну дискредитацію російської армії. Екс-мер Єкатеринбурга повідомив журналістам, що справу проти нього порушили через те, що він використав вираз "вторгнення в Україну".

Ройзман - популярний у місті політик, мер Єкатеринбургу (2013-2018 роки) та депутат держдуми (2003-2007 роки). Водночас Ройзман виступає проти війни з Україною, допомагає єкатеринбуржцям захистити свої права та критикує дії російської влади.

Досі Євген Ройзман був єдиним з ключових незалежних політиків у Росії, які ще залишались на волі — Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров та Ілля Яшин вже перебувають за гратами, як і Олексій Навальний.

Російські політологи відзначають, що затримання дуже популярного серед усіх верств населення політика може викликати протести у Єкатеринбурзі та області.

Також аналітики вважають, що м'який запобіжний захід було обрано як "останнє попередження", намір залякати і змусити до еміграції.

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Росія
цензура
війна з Україною
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