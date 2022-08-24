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У Росії за антивоєнну позицію затримано ще одного опозиційного політика – ексмера Єкатеринбурга Ройзмана. В місті почалися протести

24 серпня, 2022 середа
16:17
Світ Затримання опозиціонера Ройзмана в Єкатеринбурзі

Євген Ройзман був єдиним з ключових незалежних політиків у Росії, які ще залишались на волі — Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров та Ілля Яшин вже перебувають за гратами, як і Олексій Навальний

Про це повідомляє ovd.news, з посиланням на російські опозиційні телеграм-канали.

У Єкатеринбурзі близько 6-ї ранку за місцевим часом затримали колишнього мера міста Євгена Ройзмана за статтею про повторну дискредитацію російської армії.

У квартирі Ройзмана відбувся обшук, на який не допускали адвокатів політика. Також поліція прийшла у його приватний музей "Будинок Нев'янської ікони" та у офісі Фонду Ройзмана.

Екс-мер Єкатеринбурга повідомив журналістам, що справу проти нього порушили через те, що він використав вираз "вторгнення в Україну".

Проти політика порушено кримінальну справу через "публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил РФ" (ст. 280.3 КК РФ). Йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Після обшуків, коли у Ройзмана вилучили техніку та закордонний паспорт, політика повезли на допит до Головного слідчого управління МВС Свердловської області. Стало відомо, що справу проти Ройзмана порушили у Москві. Інформацію про це підтвердили у прес-службі ГУ МВС Москви. Відтак Ройзмана затримали на 48 годину, після чого політика етапуватимуть до Москви, де суд обере йому запобіжний захід.

Згідно з версією силовиків, під час обшуку будинку у Ройзмана було знайдено візитки українських політиків, зокрема колишнього голови Служби безпеки України Ігоря Смешка.

Ройзман - популярний у місті політик, мер Єкатеринбургу (2013-2018 роки) та депутат держдуми (2003-2007 роки). Водночас Ройзман виступає проти війни з Україною, допомагає єкатеринбуржцям захистити свої права та критикує дії російської влади.

13 липня Євген Ройзман опублікував у своєму твіттері фотографію з форуму незалежних депутатів "Муніципальна Росія", який пройшов минулого року. Тоді на форум прийшла поліція і затримала понад 190 людей. На фотографії Ройзмана знято разом з іншими незалежними політиками — Володимиром Кара-Мурзою, Андрієм Пивоваровим та Іллею Яшиним. "Я один на волі", - підписав зображення Ройзман.

Його затримали через 42 дні після цієї публікації. Кара-Мурза з квітня перебуває у СІЗО за звинуваченням у поширенні "фейків" про російську армію, Іллю Яшина за тією ж статтею відправили під варту в липні, а екс-координатора "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова того ж місяця

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3530151-sud-vidpraviv-eksdirektora-otkrytoj-rossii-v-koloniu-na-cotiri-roki.html

до 4 років колонії за статтею про провадження діяльності "небажаної організації".

На затримання Ройзмана відреагували й в офісі іншого опального російського політика. Прессекретар Олексія Навального Кіра Ярмиш у комантарі російській службі ВВСзазначила:

"Півроку війни з Україною Путін вирішив відзначити показовим затриманням останнього опозиційного політика, що залишився на свободі".

Про статус Ройзмана у місті та області та його добре ім'я говорить і те, що за нього фактично заступився і представник президентської вертикалі. Губернатор Свердловської області Євген Куйвашев заявив, що Ройзман "заслуговує на справедливість і повагу".

"У мене з Євгеном Ройзманом завжди були непрості стосунки. Ми були і є політичними опонентами. Але закон є закон. І як будь-яка людина він заслуговує на справедливість і повагу. Я сподіваюся, він їх отримає. Не можу не сказати про музей Нев'янської ікони, який він створив. Я розраховую, що музей вдасться зберегти, і він працюватиме".

Російські політологи відзначають, що затримання дуже популярного серед усіх верств населення політика може викликати протести у Єкатеринбурзі та області.

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