Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на адвоката заарештованого Вадима Прохорова.



За словами правника, зараз Кара-Мурза перебуває на допиті у Слідчому комітеті. Справу порушили через виступ політика у палаті представників штату Арізона (США), - сказано у тексті постанови слідства, яку опублікував Прохоров.



Перед тим, 11 квітня Кара-Мурзу затримували поруч з його домом і доставляли у поліцейський відділок, де політик провів усю ніч. Причиною затримання стало те, що він "побачивши працівників поліції, повівся неадекватно, змінивши траєкторію руху, прискорив крок і на їхні вимоги зупинитися спробував сховатися". Про це стало відомо з рапортів поліцейських, які також опублікував адвокат.



Наступного дня, 12 квітня, Хамовнічеський суд Москви призначив Кара-Мурзі адміністративний арешт терміном на 15 діб за звинуваченням у непокорі поліцейському.



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