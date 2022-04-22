Російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу заарештували в Москві, - ЗМІ
Проти політика та журналіста Володимира Кара-Мурзи порушили карну справу через "фейки" про російську армію
Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на адвоката заарештованого Вадима Прохорова.
За словами правника, зараз Кара-Мурза перебуває на допиті у Слідчому комітеті. Справу порушили через виступ політика у палаті представників штату Арізона (США), - сказано у тексті постанови слідства, яку опублікував Прохоров.
Перед тим, 11 квітня Кара-Мурзу затримували поруч з його домом і доставляли у поліцейський відділок, де політик провів усю ніч. Причиною затримання стало те, що він "побачивши працівників поліції, повівся неадекватно, змінивши траєкторію руху, прискорив крок і на їхні вимоги зупинитися спробував сховатися". Про це стало відомо з рапортів поліцейських, які також опублікував адвокат.
Наступного дня, 12 квітня, Хамовнічеський суд Москви призначив Кара-Мурзі адміністративний арешт терміном на 15 діб за звинуваченням у непокорі поліцейському.
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