Російську важкоатлетку Каширіну позбавили золотих медалей та заборонили брати участь в змаганнях на 8 років через допінг

Про це пише видання Inside the games.

Каширіна, переможниця усіх міжнародних змагань, у яких вона брала участь з жовтня 2012 року по листопад 2018 року, відома тим, що зробила найбільші підйоми за всю історію на Чемпіонаті світу 2014 року від Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF). ЇЇ рекорд - ривок вагою 155 кг, поштовх 193 кг і загальна вага 348 кг.

З рештою, тепер її рекорд, а також результати всіх змагань у період з 1 квітня 2013 року по 19 червня 2017 року було анульовано, оскільки Каширіну звинувачують у прийомі допінгу.

Загалом, спортсменка втратила три титули чемпіона світу, три титули чемпіона Європи та низку інших перемог, здобутих між 2013 і 2017 роками.

Відтепер рекорд належить китайській олімпійській чемпіонці Лі Веньвень - її ривок складає 148 кг, поштовх - 187 кг, а загальна вага 335 кг.

Спортивний арбітражний суд (CAS) підтвердив дискваліфікацію.

"Усі результати змагань, отримані Тетяною Каширіною з 1 квітня 2013 року по 19 червня 2017 року, були анульовані з усіма витікаючими наслідками, включаючи позбавлення будь-яких титулів, нагород, медалей, балів і грошових призів за участь", - йдеться в повідомленні.

CAS виніс рішення у цій справі після того, як Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) і Всесвітнє антидопінгове агентство подали апеляції на рішення трибуналу зняти з Каширіної будь-які правопорушення.

Раніше Каширіна вже була відсторонена на два роки після позитивного тесту на допінг у 2006 році, коли їй було 15 років. Про друге правопорушення стало відомо під час розслідування у Московській лабораторії, і Каширіну тимчасово відсторонили в листопаді 2020 року за "використання або спробу використання забороненої речовини чи забороненого методу".

Восьмирічна дискваліфікація Каширіної - це стандартна тривалість за повторне порушення. Вона почалася в останній тиждень серпня і завершиться, коли спортсменці виповниться 40 років.