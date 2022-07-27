Росію і Білорусь відсторонили від ЧС з настільного тенісу
Виконавчий комітет Міжнародної федерації настільного тенісу повідомив, що збірні Росії та Білорусі не допущені до командного чемпіонату світу - 2022
Про це повідомляє Міжнародна федерація настільного тенісу.
Виконавчий комітет МФНТ підтвердив, що росіян і та білорусів не буде на командному ЧС-22. Це сталось під час засідання у шведському Мальме
ЧС пройде з 30 вересня по 9 жовтня в китайському місті Ченду.
- 14 липня повідомлялось, що російські та білоруські спортсмени, тренери і судді відсторонені від усіх змагань з важкої атлетики під егідою IWF і EWF.
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