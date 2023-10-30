Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Росію "хитатиме" щотижня": політолог Цибулько про масові заворушення на території РФ
Ексклюзив

"Росію "хитатиме" щотижня": політолог Цибулько про масові заворушення на території РФ

30 жовтня, 2023 понедiлок
14:28
Війна з Росією Махачкала, аеропорт

Політолог Володимир Цибулько вважає, що в Росії будуть посилюватись внутрішні дестабілізаційні процеси

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Мені здається, що події, які вчора відбулись в Дагестані, є пробним епізодом. Зараз режим в Росії спробували хитнути з цього боку. Ще тиждень тому цей же режим спробували розхитати новиною про смерть Путіна. Після цієї новини ніхто мільйонних сліз на території РФ не побачив", - пояснив Цибулько.

На думку політолога, в Росії будуть посилюватись внутрішні дестабілізаційні процеси

"Зараз складається таке відчуття, що Путін давно помер для самих росіян. Зараз Росію намагаються розхитати на предмет масових заворушень і місцеві силовики майже нічого не робили. Пізніше вони здійснили імітаційну зачистку, але в принципі російські силовики не готові йти проти місцевого населення. Тобто зараз створюється багато пробних сценаріїв для того, щоб дестабілізувати Росію зсередини. Мені так здається, що зараз “хитати” Російську Федерацію буде щотижня", - додав він.

Антисемітські акції в аеропорту Махачкали

Про те, що в аеропорті столиці Дагестану Махачкалі відбулися протести проти літака з ізраїльтянами, повідомляє російське видання "Известися".

Зазначається, що увечері 29 жовтня кілька тисяч людей викрикували гасла на підтримку Палестини, а в руках у них антиізраїльські плакати.

Пізніше видання RusNews повідомило, що протестувальники намагаються взяти штурмом літак авіакомпанії Red Wings, який, ймовірно, прилетів з Ізраїлю. Натовп підіймається на крило літака, щоб знайти пасажирів із Тель-Авіва.

Натомість російське РБК повідомляє, що "Росавіація" повідомила про закриття аеропорту.

"У зв'язку з проникненням невідомих осіб на перон аеропорту "Махачкала" ухвалено рішення про тимчасове закриття аеропорту для обслуговування авіарейсів на приліт та виліт. Заходи діють до нормалізації ситуації. На місці працюють органи правопорядку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки, які мали здійснити посадку в Махачкалі, перенаправлені на запасні аеродроми. Згодом стало відомо, що аеропорт Махачкали попередньо відновить роботу 31 жовтня.

Уряд Дагестану заявив, що переходить на цілодобовий режим роботи.

"Для уряду Дагестану оголошено цілодобовий режим роботи. Сили всіх відомств мобілізовані. Ми всіляко співпереживаємо жителям Палестини та розуміємо почуття наших громадян. Але не можна поширювати панічні настрої. Споконвіку дагестанці - це виважені і справедливі люди", - заявив голова уряду Дагестану.

Крім того, голова СК РФ Олександр Бастрикін взяв на контроль перебіг розслідування справи про масові заворушення в Дагестані.

Пізніше російське ЗМІ "РІА Новини" написали з посиланням на МОЗ Дагестану, що внаслідок заворушень в аеропорту є постраждалі серед поліціянтів та цивільних.

Станом на ранок 30 жовтня відомо про понад 20 постраждалих. Двоє людей у вкрай тяжкому стані.

За даними місцевої поліції, встановлено понад 150 активних учасників заворушень, 60 із них затримано. Там порушили кримінальну справу за статтею про масові заворушення.

Росія
Володимир Путін
Ізраїль
окупанти
Читайте також:
Сирія
28 жовтня, 2023 субота
Можливе розгортання нового витка війни, і мова не про сектор Гази, - політолог Саакян
Сергій Шойгу
30 жовтня, 2023 понедiлок
Шойгу заявив, що РФ готова обговорювати врегулювання війни з Україною "на реалістичних засадах"
Френсіс Нганну - Тайсон Ф'юрі
29 жовтня, 2023 неділя
Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді британця відправили в нокдаун
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 37.97
  • EUR
    Купівля 39.39
    Продаж 40.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
30 жовтня
15:41
в'язниця
РФ намагається вербувати вʼязнів з тимчасово окупованого сходу України
15:38
Ексклюзив
ЗСУ наступ
Біля Авдіївки окупанти витрачають більше ресурсу, ніж свого часу в боях за Бахмут - Інформспротив
15:34
Ексклюзив
Штурмами на різних ділянках фронту ворог відвертає увагу ЗСУ від Авдіївського та Мелітопольського напрямків, - речник ЗСУ
15:19
Оновлено
Окупанти обстріляли маршрутку у Херсоні
Окупанти обстріляли маршрутку в Херсоні: відомо про щонайменше 7 постраждалих
15:06
Ігор Кузін
МОЗ про спалах гепатиту A на Вінниччині: надзвичайна ситуація обласного масштабу
14:53
Окупанти повідомили, начебто продали квартиру Зеленських в Ялті за 44,3 млн рублів
14:51
Ексклюзив
Путін і Кім Чен Ин
Попри голод у країні, КНДР продовжуватиме постачати озброєння до РФ, - головна консультантка НІСД
14:44
зерно, експорт
Тимчасовим коридором до українських портів прямують два судна
14:35
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь
Китай заявив, що сприятиме мирним переговорам між РФ та Україною "по-своєму"
14:20
У Норвегії відкрили виставку нематеріальної культурної спадщини України
Петриківський розпис, кобзарство, лірництво: в Норвегії відкрили виставку української нематеріальної культурної спадщини
14:18
вітер
На Київщині у вихідні зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру
14:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:10
Нью-Делі
Якість повітря у столиці Індії впала до найнижчого рівня за останній рік
14:06
OPINION
Андрій Кокотюха
Вчити російську мову в Україні не обов`язково – нею без науки володіють усі
14:02
Оновлено
Армія РФ атакувала Херсонщину
Армія РФ атакувала Херсонщину: є постраждалі та руйнування
13:56
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
Наєв назвав чисельність білоруських військ на кордоні з Україною
13:50
Сонце
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли цього тижня очікувати найтепліший день в Україні
13:48
ракета
Росіяни вдарили балістикою по Запорізькій області: зруйнували об'єкт соцінфраструктури
13:45
Ексклюзив
Питання про гальмування судової реформи потрібно ставити Зеленському, - експерт з економічних питань Несходовський
13:43
Міхеїл Саакашвілі
Саакашвілі заявив, що до Грузії проникла "диверсійна група росіян", аби захопити владу
13:36
Біля Бахмута ворог посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій, – Сирський
13:20
Оновлено
Вибухи у Севастополі
У міноборони РФ заявили про атаку 8 ракетами Storm Shadow по об'єктах у тимчасово окупованому Криму
13:10
OPINION
Віталій Портников
Хто хоче побачити, як народжується фашистська держава, може придбати собі квиток до одного з аеропортів РФ. Колонка Віталія Портникова
13:08
Оновлено
ракета
РФ вдарила по судноремонтному заводу Одещини: постраждали 4 людини
12:41
Дональд Трамп
У США розпочинається судовий процес щодо дискваліфікації Трампа на виборах 2024 року
12:22
В Україні через негоду знеструмлено 100 населених пунктів, більшість – на Київщині: ситуація в енергосистемі станом на 30 жовтня
12:19
жінки-військові
Російська ПВК "Редут" вербує жінок для залучення у війну проти України, - британська розвідка
12:07
OPINION
Володимир Горбач
Єврейські погроми в Росії: бумеранг повернеться проти імперії
12:00
радіодиктант
Оприлюднили текст радіодиктанту національної єдності-2023 "Дороги України"
12:00
Інфографіка
вибори в Україні
В Україні 81% опитаних виступили проти виборів під час війни, – КМІС
11:42
Оновлено
Дагестан. Ізраїль
Антисемітські акції в аеропорту Махачкали: голова Дагестану заявив, що до розпалювання заворушень причетні "бандерівці"
11:39
Ексклюзив
Юрій Бойко
Бойка мають судити за статтею "державна зрада": депутат Харківської облради прокоментував мовний скандал з таксистом
11:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Нова небезпека для України, реальність українців у мистецтві та погрози Росії через використання її заморожених активів. Акценти світових ЗМІ 30 жовтня
11:13
Михайло Федоров
Федоров анонсував запуск "смарт-мобілізації": що відомо про проєкт
11:07
США Японія
США придбали в Японії морепродукти, які Китай заборонив купувати своїм військовим після спуску води з АЕС Фукусіми
11:02
Ексклюзив
Ворог намагатиметься протиснути оборону ЗСУ, - Згурець про військову тактику навколо Авдіївки
11:02
Оновлено
Крим
ЗСУ вдарили по базі російської ППО у Криму
10:53
У Запоріжжі затримали пособника окупантів, який стежив за ЗСУ через вебкамери на дорогах
10:49
шахта
Окупанти на Луганщині ліквідують шахти, які раніше визнали "нерентабельними", - ОВА
10:47
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 жовтня: за скільки можна купити долар та євро
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV