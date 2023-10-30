"Росію "хитатиме" щотижня": політолог Цибулько про масові заворушення на території РФ

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Мені здається, що події, які вчора відбулись в Дагестані, є пробним епізодом. Зараз режим в Росії спробували хитнути з цього боку. Ще тиждень тому цей же режим спробували розхитати новиною про смерть Путіна. Після цієї новини ніхто мільйонних сліз на території РФ не побачив", - пояснив Цибулько.



На думку політолога, в Росії будуть посилюватись внутрішні дестабілізаційні процеси



"Зараз складається таке відчуття, що Путін давно помер для самих росіян. Зараз Росію намагаються розхитати на предмет масових заворушень і місцеві силовики майже нічого не робили. Пізніше вони здійснили імітаційну зачистку, але в принципі російські силовики не готові йти проти місцевого населення. Тобто зараз створюється багато пробних сценаріїв для того, щоб дестабілізувати Росію зсередини. Мені так здається, що зараз “хитати” Російську Федерацію буде щотижня", - додав він.

Антисемітські акції в аеропорту Махачкали

Про те, що в аеропорті столиці Дагестану Махачкалі відбулися протести проти літака з ізраїльтянами, повідомляє російське видання "Известися".

Зазначається, що увечері 29 жовтня кілька тисяч людей викрикували гасла на підтримку Палестини, а в руках у них антиізраїльські плакати.

Пізніше видання RusNews повідомило, що протестувальники намагаються взяти штурмом літак авіакомпанії Red Wings, який, ймовірно, прилетів з Ізраїлю. Натовп підіймається на крило літака, щоб знайти пасажирів із Тель-Авіва.

Натомість російське РБК повідомляє, що "Росавіація" повідомила про закриття аеропорту.

"У зв'язку з проникненням невідомих осіб на перон аеропорту "Махачкала" ухвалено рішення про тимчасове закриття аеропорту для обслуговування авіарейсів на приліт та виліт. Заходи діють до нормалізації ситуації. На місці працюють органи правопорядку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки, які мали здійснити посадку в Махачкалі, перенаправлені на запасні аеродроми. Згодом стало відомо, що аеропорт Махачкали попередньо відновить роботу 31 жовтня.

Уряд Дагестану заявив, що переходить на цілодобовий режим роботи.

"Для уряду Дагестану оголошено цілодобовий режим роботи. Сили всіх відомств мобілізовані. Ми всіляко співпереживаємо жителям Палестини та розуміємо почуття наших громадян. Але не можна поширювати панічні настрої. Споконвіку дагестанці - це виважені і справедливі люди", - заявив голова уряду Дагестану.

Крім того, голова СК РФ Олександр Бастрикін взяв на контроль перебіг розслідування справи про масові заворушення в Дагестані.

Пізніше російське ЗМІ "РІА Новини" написали з посиланням на МОЗ Дагестану, що внаслідок заворушень в аеропорту є постраждалі серед поліціянтів та цивільних.

Станом на ранок 30 жовтня відомо про понад 20 постраждалих. Двоє людей у вкрай тяжкому стані.

За даними місцевої поліції, встановлено понад 150 активних учасників заворушень, 60 із них затримано. Там порушили кримінальну справу за статтею про масові заворушення.