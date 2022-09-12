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Ексклюзив

Росію лякає різноманіття українського релігійного ландшафту, - релігієзнавець Козловський

12 вересня, 2022 понедiлок
12:52
війна з Росією

Ігор Козловський, релігієзнавець, кандидат історичних наук, політичний в'язень Кремля вважає, що для Росії головним є створити релігійне одноманіття на окупованих територіях, тобто знищити будь-який свідомий спротив представників різних релігійних спільнот

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Росію, яка є імперією, лякає різноманітність та строкатість українського релігійного ландшафту. З іншого боку, росіяни вражені тим, що наші віряни є активними громадянами й частиною суб'єктного громадянського простору. Окупанти протягом 8 років проводили експеримент на захоплених територіях Луганської та Донецької областей, у Криму, а зараз розповсюдили його на нові окуповані території, і завдання полягало у знищенні релігійного різноманіття в Україні, тому що Росію лякає будь-яка свобода, у тому числі й релігійна", - пояснив релігієзнавець.

Ігор Козловський зазначив, що Україна зараз бореться за багато цінностей, з яких він виділяє три - свобода, гідність, ідентичність.

"Для Росії головне, щоб створити одноманіття на окупованих територіях, тобто знищити будь-який свідомий спротив представників різних релігійних спільнот. І росіяни це побачили на прикладі героїчного Маріуполя, коли представники різних релігійних організацій показували мужність, вивозячи наших громадян та допомагаючи військовим. Тому загарбники, як тільки зайшли на наші землі, відразу почали знищувати прояви іншої релігійності, за винятком представників Московського патріархату. Вони це робили різними методами, тому що хтось йшов активно на колаборацію і ставав свідомим колаборантом та помічником окупаційної влади й, зрозуміло, що зараз залишаючись на звільнених територіях, продовжують свою деструктивну діяльність. А були й ті, хто відмовлявся, тоді з ними проводили профілактичні бесіди, у наслідок яких когось зламували, а деяким вдавалося залишити окуповані території", - прокоментував Козловський.

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Суспільство
Україна
Росія
УПЦ МП
окуповані території
окупанти
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