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Росію не запросили на Азійські ігри у Китай, де вони могли кваліфікуватись на Олімпіаду

14 вересня, 2023 четвер
17:51
Спорт Азійські ігри

Російські спортсмени не зможуть взяти участь в Азійських іграх 2023 року у Китаї – вони не отримали запрошення і не зможуть кваліфікуватись на Олімпіаду

Про це журналістам заявив президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков, повідомляє Азертадж.

"У грудні минулого року відбувся саміт у Лозанні, - сказав Поздняков. – Тема [участі російських спортсменів в Азійських іграх] була гаряче підтримана. Що сталося потім – важко говорити. Надії ніякої абсолютно. Ігри починають 23-го числа. Запрошення ми не отримали".

Видання зазначає, що Азійські ігри відбудуться у Ханчжоу з 23 вересня по 8 жовтня. У липні генеральна асамблея Олімпійської ради Азії підтримала озвучену на Олімпійському саміті пропозицію допустити російських та білоруських спортсменів до участі в Іграх.

Наголошувалося, що для спортсменів обох країн буде виділено 500 квот, їх допуском мали займатися міжнародні федерації, при цьому росіяни та білоруси могли змагатися лише в індивідуальних видах спорту. Участь в Азійських іграх надавала можливість російським та білоруським спортсменам заробити путівку на Олімпійські ігри 2024 року.

Наприкінці вересня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допускати російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях лише як нейтральні атлети, причому лише тих, хто публічно не висловлювався на підтримку спецоперації в Україні та не пов'язаний із збройними силами чи органами національної. безпеки. Також російські та білоруські атлети не повинні бути представлені у командних видах спорту. На цей час МОК не ухвалив остаточного рішення щодо допуску російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор у Парижі, хоча офіційного запрошення разом з іншими країнами вони не отримали.

  • Нагадаємо, 1 вересня МОК не допустив росіян і білорусів до участі в Азійських іграх, які стартують 23 вересня. Проте це рішення було обґрунтовано не позицією через агресію в Україні, а технічними моментами
Росія
МОК
санкції проти Росії
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