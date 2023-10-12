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Огляд

Росію позбавлять грошей з "кривавих діамантів", Зеленський закликає НАТО збільшити військову допомогу Україні. Акценти світових ЗМІ 12 жовтня

Юрій Мартинович
12 жовтня, 2023 четвер
08:59
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних ЗМІ був раптовий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя в штаб-квартиру НАТО, а також, коли фінансисти зможуть перевести Україні 300 млрд доларів заморожених російських активів

На цьому і не тільки фокусували увагу світові ЗМІ станом на ранок 12 жовтня.

Під час війни в Ізраїлі, Зеленський приїхав в штаб-квартиру НАТО, щоб нагадати про війну в Україні

Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський

Фото: reuters


Важливою темою для іноземних ЗМІ був візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя в штаб-квартиру НАТО. Зокрема, у The New York Times відзначили, що несподівана поява президента України Володимира Зеленського відбулася в той момент, коли більша частина Заходу звернула увагу на війну між Ізраїлем і ХАМАС у Газі.

Зеленський закликав військовий альянс зберегти потік зброї до України для її війни проти Росії, навіть якщо більшість Заходу звертає свою увагу на жорстокий спалах насильства в Ізраїль. Високопосадовці НАТО намагалися заспокоїти Зеленського, пообіцявши надати понад 2 мільярди доларів додаткової військової допомоги до настання зими в Україні.

"Ваша боротьба — це наша боротьба, ваша безпека — це наша безпека, а ваші цінності — це наші цінності", — сказав Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО на початку дводенних зустрічей керівників оборонних відомств альянсу. "І ми будемо поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно". 

Візит Зеленського до штаб-квартири військового альянсу в Брюсселі був яскравим нагадуванням про 19-місячний конфлікт на порозі НАТО, на тлі побоювань, що війна в Ізраїлі, яка спалахнула минулими вихідними, може зрештою відволікти ресурси від України.

Зеленський зазначив, що розраховує на міцні відносини України зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом, щоб забезпечити продовження допомоги його країні. Тим не менш, він закликав країни об’єднатися за ізраїльський народ і порівняв напад ХАМАС із вторгненням Росії в Україну.

У Politico написали, що США очолять навчання українських пілотів F-16. "Американське лідерство має значення", — сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу в Брюсселі.

Ллойд Остін заявив у середу, що Сполучені Штати разом із Нідерландами та Данією очолять коаліцію країн, які навчатимуть українських пілотів та екіпажі керувати та обслуговувати винищувачі F-16.

Остін заявив, що Естонія та Люксембург очолять підтримку ІТ-інфраструктури України для "захисту її мереж", а Литва допоможе Києву з розмінуванням.

Окрім підготовки винищувачів, Остін сказав, що США також приєднаються до бронетанкових та артилерійських програм, а також буде створено військово-морську групу.

"Це показує, як багато ми можемо зробити, об’єднавшись", — сказав Остін

США змушують європейців перевести 300 млрд доларів російських активів Україні

У The New York Times написали про те, що США посилюють спроби використати 300 мільярдів доларів Москви для Києва. Значні суми коштів Кремля заморожені в західних країнах, і адміністрація Байдена все більше зацікавлена у використанні їх на благо України.

Високопоставлені чиновники США активізували свої зусилля, щоб змусити західні уряди використати сотні мільярдів доларів із заморожених резервів російського центрального банку для допомоги Україні.

Поштовх до використання активів для України посилюється, оскільки уряди США та Європи, які підтримують Київ, стикаються з новими внутрішньополітичними перешкодами для своїх планів направити гроші платників податків на військові дії, хоча офіційні особи наполягають, що це не пов’язано з цим. Кремль має приблизно 300 мільярдів доларів заморожених на різних банківських рахунках у західних країнах, але експерти попереджають, що просте отримання цих грошей призведе до юридичних проблем і великих фінансових ризиків.

Минулого місяця Конгрес відмовився від допомоги США Україні із заходу про продовження урядових операцій до листопада на заклик республіканців у Палаті представників, дедалі більша кількість яких рішуче виступає проти допомоги військовим зусиллям України у протистоянні агресії Росії. Влітку Білий дім вимагав для України 20,6 мільярдів доларів, але Сенат скоротив їх до 6 мільярдів, а потім Палата представників виключила їх із закону про короткострокові витрати.

Офіційні особи США впевнені, що російські банківські резерви не є заміною для нової екстреної військової та економічної допомоги з боку Вашингтона, яка потрібна Україні, щоб пережити наступні кілька місяців війни. Навіть найбільш агресивні та оптимістичні прихильники перенаправлення банківських холдингів вважають, що знадобляться місяці — якщо не більше року — щоб гроші дійшли до Києва. Більшість російських резервів наразі зберігається в Європі, де керівники центральних банків висловили серйозні застереження щодо впливу конфіскації на їхні економіки. Якби Вашингтон діяв поодинці, він міг би використати лише 5 мільярдів доларів США, що зберігаються у Сполучених Штатах, — це крихітна частка від 300 мільярдів доларів російських грошей, які зберігаються по всьому світу.

Але в адміністрації Байдена все більше аргументів на те, щоб заохочувати Захід перенаправити активи.

У середу, зустрічаючись із провідними західними фінансовими чиновниками в Марокко, міністр фінансів Джанет Л. Єллен схвалила європейську пропозицію оподаткувати воєнний прибуток активів російського банку та перевести виручку в Україну — проміжний крок, який може швидко вступити в силу. Українські чиновники обговорювали використання податкових надходжень разом із деякими конфіскованими російськими активами як заставу для залучення набагато більших сум від приватних інвесторів. Це звільнило б Україну позичати гроші на ринках капіталу, не ризикуючи власними мізерними резервами.

У середу уряд Бельгії оголосив про створення фонду в розмірі 1,8 мільярда доларів для України, який оплачується за рахунок податкових надходжень від прибутку, отриманого від арештованих активів російського центрального банку. Більшість російських грошей, які зберігаються в Європі, знаходяться в бельгійській розрахунковій палаті Euroclear. Гроші будуть використані для надання Україні військової підтримки, цивільної допомоги та допомоги біженцям, сказав речник уряду.

Якщо європейці конфіскують кошти, деякі фінансові експерти побоюються, що інші уряди вирішать вивести свої гроші з єврозони ширше.

РФ позбавлять грошей з "кривавих діамантів"

У The Guardian написали, що ЄС "дуже близький" до заборони російських алмазів. Підтримка Бельгією російського алмазного ембарго критична, оскільки близько 90% алмазів у світі проходять через Антверпен.

Прем’єр-міністр Бельгії заявив, що західні країни "дуже близькі" до завершення заборони на російські алмази на роздрібних ринках у країнах, які вже запровадили санкції проти активів Кремля.  

Олександр де Кроо сказав, що спроба Європейського Союзу та країн G7 надійно відстежити алмази, що надходять з Росії, майже завершена, це крок, який перекриє ще одне важливе джерело доходу для Володимира Путіна у його війні проти України.

Виступаючи на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським, який у середу здійснив несподіваний візит до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, Де Кроо сказав, що метою є набуття чинності заборони на "криваві алмази" 1 січня 2024 року.

Бельгійська підтримка ембарго має вирішальне значення, оскільки приблизно 90% алмазів у світі проходять через портове місто Антверпен. Уряд зіткнувся з тиском промисловості, щоб не підтримувати заборону, з попередженнями від виробників, що будь-які санкції просто перевернуть цінну торгівлю з Антверпена до Дубая.

Де Кроо сказав: "Як ви знаєте, Бельгія відіграє важливу роль у торгівлі алмазами. А ви хочете повністю відрізати російське панування на наших роздрібних ринках. Найкращий спосіб зробити це — за допомогою системи повного відстеження виключити російські алмази з усіх ринків. Ми робимо це разом з ЄС і G7, і ми дуже близькі до завершення такої повної системи відстеження".

Зусилля перешкодити постачанню алмазів були складними через здатність Росії обходити санкції. У той час як список санкцій ЄС розширився і охопив російське вугілля, золото та ікру, алмази продовжували імпортувати.

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