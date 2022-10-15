Росію та Білорусь не допустять до Європейських ігор-2023 у Польщі
В Європейському олімпійському комітеті повідомили, що не планують допускати Росію та Білорусь до Європейських ігор 2023 року
Про це йдеться на порталі Верховної Ради з посиланням на заяву президента Олімпійських комітетів Європи Спіроса Капралоса.
"Я знаю, що це питання турбує багатьох. Тому я маю чітко відповісти: за нинішніх обставин участь російських та білоруських спортсменів у Європейських Іграх-2023 неможлива" - повідомив Капралос.
Відомо, що змагання проходитимуть у Польщі з 21 червня по 2 липня 2023 року. Польща проведе найбільшу мультиспортивну подію на континенті з 2012 року.
У змаганнях візьмуть участь 7,000 спортсменів, які змагатимуться у 25 видах спорту (з них 18 олімпійських).
- 15 жовтня Міноборони Білорусі показало прибуття перших російських ешелонів з "регіонального угрупування". Їх "зустріли із хлібом та сіллю" й оркестром. У Міноборони також заявляли, що регіональне угруповання військ "є виключно оборонним проєктом". Його створили "в інтересах посилення охорони та оборони державного кордону Республіки Білорусь для зниження військової активності в прикордонних з нами районах".
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