Про це йдеться на порталі Верховної Ради з посиланням на заяву президента Олімпійських комітетів Європи Спіроса Капралоса.

"Я знаю, що це питання турбує багатьох. Тому я маю чітко відповісти: за нинішніх обставин участь російських та білоруських спортсменів у Європейських Іграх-2023 неможлива" - повідомив Капралос.

Відомо, що змагання проходитимуть у Польщі з 21 червня по 2 липня 2023 року. Польща проведе найбільшу мультиспортивну подію на континенті з 2012 року.

У змаганнях візьмуть участь 7,000 спортсменів, які змагатимуться у 25 видах спорту (з них 18 олімпійських).

15 жовтня Міноборони Білорусі показало прибуття перших російських ешелонів з "регіонального угрупування". Їх "зустріли із хлібом та сіллю" й оркестром. У Міноборони також заявляли, що регіональне угруповання військ "є виключно оборонним проєктом". Його створили "в інтересах посилення охорони та оборони державного кордону Республіки Білорусь для зниження військової активності в прикордонних з нами районах".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb