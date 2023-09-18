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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Росію викидають з Кавказу

Сергій Таран
18 вересня, 2023 понедiлок
16:01
Погляд Сергій Таран

Росії встромили ніж у спину – істерять російські пропагандисти

Встромила Вірменія, яка – о, Боже!- наважилася на військові  навчання із США. Вірменія! Яка довгі роки була одним із найнадійніших союзників Росії.

Причина цього вже в минулому довготривалого союзу була у Нагорному Карабасі, який десятиріччями прикривала російська армія. Але ціною цієї підтримки стала фактична ізоляція Вірменії від західної цивілізації та відсутність будь-яких перспектив для країни.

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І от прем'єр-міністр Вірменії Пашинян нарешті наважився на мужній крок. Він публічно погодився на територіальну цілісність Азербайджану разом з Нагорним Карабахом. І одночасно – розійшовся з Росією, яка тепер його вважає зрадником, та зійшовся із Заходом, пообіцяв ратифікувати Римський статут та домовився про військові навчання із США.

У результаті нинішнього загострення між Азербайджаном та Вірменією — Азербайджан остаточно відновить свою територіальну цілісність, а Вірменія – відновить свій прозахідний вектор.

Це загострення загалом – холодне змагання між Вірменію та США з одного боку, та Азербайджаном та Туреччиною з іншого. Така собі конкуренція всередині НАТО на Кавказі. Конкуренція вже БЕЗ участі Росії.

Росію викидають з Кавказу, НАТО наближається, а "СВО", як відомо, іде по плану.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Вірменія
Нагірний Карабах
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