Росію викидають з Кавказу
Росії встромили ніж у спину – істерять російські пропагандисти
Встромила Вірменія, яка – о, Боже!- наважилася на військові навчання із США. Вірменія! Яка довгі роки була одним із найнадійніших союзників Росії.
Причина цього вже в минулому довготривалого союзу була у Нагорному Карабасі, який десятиріччями прикривала російська армія. Але ціною цієї підтримки стала фактична ізоляція Вірменії від західної цивілізації та відсутність будь-яких перспектив для країни.
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І от прем'єр-міністр Вірменії Пашинян нарешті наважився на мужній крок. Він публічно погодився на територіальну цілісність Азербайджану разом з Нагорним Карабахом. І одночасно – розійшовся з Росією, яка тепер його вважає зрадником, та зійшовся із Заходом, пообіцяв ратифікувати Римський статут та домовився про військові навчання із США.
У результаті нинішнього загострення між Азербайджаном та Вірменією — Азербайджан остаточно відновить свою територіальну цілісність, а Вірменія – відновить свій прозахідний вектор.
Це загострення загалом – холодне змагання між Вірменію та США з одного боку, та Азербайджаном та Туреччиною з іншого. Така собі конкуренція всередині НАТО на Кавказі. Конкуренція вже БЕЗ участі Росії.
Росію викидають з Кавказу, НАТО наближається, а "СВО", як відомо, іде по плану.
Про автора. Сергій Таран, політолог
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