Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Росія продовжує гібридну війну і реакція теж має бути гібридною
OPINION

Росія продовжує гібридну війну і реакція теж має бути гібридною

Юрій Гайдай
15 вересня, 2023 п'ятниця
12:02
Погляд Юрій Гайдай

У Королівському інституті оборонних досліджень була зустріч із пані Меліндою Сіммонс, яка повернулася після місії посла Британії в Україні. Поділюся нотатками, було цікаво

Але спершу, для контексту — про атмосферу та аудиторію, бо важливо не лише, що говорять, а й де. Офіс RUSI знаходиться у Вестмінстері, поруч з Банкетним будинком Королеви Вікторії, який та колись дала Інституту в користування (аналітичному центру скоро 200 років!). З одного боку кварталу — міністерство оборони, через будинок — воєнний офіс Вінстона Черчилля, сусідня вулиця - Downing street, а там і FCDO.

Були представники провідних аналітичних центрів, співробітники Foreign Office, політики, декілька українських дослідників/аналітиків/лобістів.

Був навіть Принц Едвард, який є президентом RUSI, що мене трохи заскочИло (на фото він ліворуч). Порадів, що таки взяв крават і добре начистив мешти — речі, про які за останні два роки я майже забув.

Не знаюся на протоколі, але, мабуть, присутність члена королівської родини — це і про важливість української теми й про вагу самої Мелінди Сіммонс, яка представляла Британію в Україні у такий складний і відповідальний час.

Читайте також: Чи можна перемогти "рускій мір", коли на фронті його зупиняє ЗСУ , а всередині країни він недоторканий

Ексамбасадорка почала з короткої розповіді про свій досвід в Україні — людяної та особистої розповіді, кілька разів голос видавав її щирі переживання, більше, ніж очікуєш від дипломата на публічному заході.

Потім була сесія запитань і відповідей. Багато запитань, спрямованих на те, щоб краще зрозуміти, що зараз відбувається в Україні у внутрішній політиці та суспільстві, яка динаміка процесів. Деякі відповіді були доволі прямі, деякі — дипломатично розлогі. Спробую передати максимально близько до суті й безоцінково, але не гарантую 100% точності, це все ж мій переказ, а не цитування.

Наполегливо прошу журналістів/редакторів не висмикувати наведене нижче, як цитати.

Одне з перших запитань було про двосторонні стосунки України з сусідами, у тому контексті, що до війни не всі з них були простими (напр. проблеми з мовами навчання меншин), і чи є підстави очікувати покращення після війни. Пані Сіммонс відповіла, що тут все неоднорідно.

У випадку Угорщини ця проблема є дуже інструменталізованою і покращення за Орбана очікувати не варто. Але вона бачить у Зеленського щире бажання розв'язувати історичні проблеми, і спільна участь у пам'ятних заходах з президентом Польщі — тому приклад.

Далі я запитав про те, чи є у Заходу страх сценаріїв endgame, у яких Росія стає нестабільною державою, і наскільки цей страх впливає на політику підтримки України у війні. Відповідь — не варто узагальнювати "Захід". Є вісь Baltic-Nordic states (включно з Польщею), вага голосу яких зросла. Є країни, залежні від зерна та інших ресурсів. Є Франція, Макрон, який радикально поміняв свої припущення щодо Росії після вторгнення. Україна робить чудову роботу, з огляду на дуже обмежені дипломатичні ресурси, щоб міняти ці припущення в інших країн. І результат (позиція по endgame) залежить від взаємодії між групами країн.

Читайте також: Про специфічну дипломатію Подоляка

Далі Мелінда Сімонс сказала, що нам (в сенсі британцям), потрібно думати не про горизонт 3-5 місяців, а про горизонт 3-5 років. І саме на цьому горизонті планувати гібридну підтримку України — військову, економічну, політику повернення дітей (вочевидь — депортованих, до цієї теми поверталися кілька разів) та інші аспекти.

Наголосила, що Росія продовжує гібридну війну і реакція теж має бути гібридною — потрібно докладати всіх зусиль, щоб фіксувати всі елементи гібридної війни, озвучувати їх на міжнародних майданчиках і реагувати.

Далі було запитання про те, чи бачить вона ознаки "тріщин" в українському уряді, ознаки ослаблення у внутрішній політиці. Відповідь — вона не думає, що уряд розділений (ще раніше пані Сіммонс відмічала, як добре Україна добре справляється з безпрецедентною задачею урядування під час повномасштабної війни). Розділяється парламент. Проблема в тому, що чим більше триває стан війни, тим більше рішень буде виходити за рамки того, що продиктовано потребами війни.

Тому Зеленський має думати про лібералізацію, де це можливо, наприклад — лібералізацію медіа (!). Додала, що найкраще, що може зараз робити Британія, це продовжувати підтримку громадянського суспільства (яке залишається активним контролером/балансом влади).

Було запитання про особисті враження від Зеленського. Пані Сіммонс зауважила, що хоча про нього часто говорять, як про колишнього коміка, але він був успішним підприємцем, і "he dose have a head for business". Поділилася враженням, що на момент вручення нею Зеленському вірчих грамот їй здалося, що він ще до кінця не усвідомив своєї ролі ("I don't think he thought it through"), але потім це змінилося.

Читайте також: G-20: Росію випхнули з потяга цивілізації

Сказала, що ще довго будуть запитання, чи Зеленський оточив себе правильними людьми, але у неї жодного разу не було сумнівів, що він щиро прагне змінити країну на краще.

Далі було запитання про політичну ситуацію після війни, про те, наскільки розділеним буде суспільство, і що буде з корупцією.

Пані Сіммонс відповіла, що не бачить втрати єдності суспільства чи ознак, які б вказували на це в майбутньому. Сказала, що ростиме роль ветеранів війни. Що є багато нових героїв. Старі олігархи пішли й не факт, що вони зможуть повернутися в Україну та політичне життя. Є менш помітні нові олігархи, які точно будуть спокушені грошима на відбудову. Є нові люди з громадянського суспільства і з місцевого самоврядування, які проявили себе відповідальними лідерами у складний час. Тому вона очікує, що політика стане більш розмаїтою ("diverse") і це добре.

Сказала, що поки не можна сказати, чи буде менше корупції одразу після війни, але толерантність до корупції буде ще меншою тому корупціонери не зможуть продовжувати так, як раніше.

Читайте також: Безлімітна війна

Окремо приділила увагу російським злочинам насилля проти українських жінок — сказала, що "there is nearly not enough outrage" у світі щодо цієї теми, і що в України бракує ресурсів, аби належно розслідувати ці злочини, яких дуже багато.

Після публічної частини подякував пані Сіммонс за все, що вона зробила для України. Нам пощастило, що в цей час Британію в Україні представляла така людяна і небайдужа людина, яка стільки зробила для міжнародної адвокації нашої підтримки.

І ще. Попереднього разу наживо бачив пані Сіммонс перед самою війною — у грудні 2021, на церемонії "Книга року" від BBC (наша з Танею "Швидконіжка" тоді потрапила у шортлист найкращої дитячої книжки).

Їхав учора із зустрічі й думав, який це емоційний тягар — знати, що в найближчі місяці почнеться війна на знищення України, дивитися на повну залу, вітати авторів українських книжок, тиснути їм руки й не мати можливості нічого змінити...

Джерело

Про автора. Юрій Гайдай, експерт Центру економічної стратегії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
корупція в Україні
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
Читайте також:
Олександр Петраков
15 вересня, 2023 п'ятниця
УЄФА відкрив справу проти екстренера збірної України Петракова
13 вересня, 2023 середа
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після поразки Італії
Віталій Кулик
Автор Віталій Кулик
14 вересня, 2023 четвер
Папа Франциск симпатизує Путіну. "Скрєпи" схожі
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.63
    Купівля 37.63
    Продаж 38.38
  • EUR
    Купівля 40.31
    Продаж 41.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 вересня
12:17
ООН
ООН збирає факти катувань цивільних і військовополонених: хто, як і коли може надати свідчення
12:16
Оновлено
Хмельниччина
Росія запустила ударні БПЛА: уламки ворожого дрона впали на Хмельниччині, є руйнування
12:00
Аналітика
Ігор Коломойський, суд
Чи є арешт олігарха Коломойського ознакою змін у державі
12:00
Пресреліз
АЛЛО: деталі релізу iPhone 15
11:57
куртка тактична
Міністерство економіки спростувало претензії Держаудитслужби щодо прибутку в оборонних закупівлях
11:52
Ексклюзив
зерно, пшениця, комбайн
Аграрний експерт Мартишев назвав головні транспортні "артерії" для експорту на 2023 рік
11:51
Ольга Стефанішина
Стефанішина стверджує, що негайне відкриття декларацій не було принциповим для європейських партнерів
11:50
Денис Шмигаль
Кабмін ухвалив проєкт держбюджету-2024
11:35
поле, пшениця, зерно
У Мінекономіки заявили, що суперечка з Польщею щодо зерна перейшла в площину теми вступу в ЄС
11:29
на фото: наслідки російського обстрілу Харківщини
На Харківщині подали найбільше заявок на компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло, - Шмигаль
11:06
Анна Нетребко
МЗС України закликає Німецьку оперу скасувати виступ пропутінської співачки Нетребко
10:59
Південна Корея
Південна Корея надасть Україні кредити, зокрема на відбудову
10:55
Петер Сіярто
Сіярто звинуватив ЄС у глобалізації війни в Україні. У Кулеби відреагували
10:31
Туреччина
Туреччина домовляється з Китаєм про будівництво третьої АЕС в країні
10:29
Кім Чен Ин та Путін
Південна Корея та США заявили, що угода Путіна та Кіма порушить санкції ООН
10:17
Аналітика
Споживчі ціни
Що відбувається в економіці: ціни, врожай, енергетика
10:00
козаки
Справжня історія українського козацтва: вийшов другий ролик із серії просвітницького проєкту про міфи пропаганди РФ
10:00
OPINION
Ростислав Павленко
Як влада заощаджує на освіті, спекулюючи на учнях-біженцях
10:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 вересня: гривня стабілізувалася щодо долара
09:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський знову поїде до Байдена, "бавовна" в Криму має як стратегічне, так і символічне значення. Акценти світових ЗМІ 15 вересня
09:51
ракетний удар по Севастополю
Британська розвідка оцінила ступінь пошкодження корабля та субмарини РФ внаслідок удару ЗСУ по Севастополю
09:51
Ексклюзив
Сергій Згурець
"Звільнення Андріївки дозволяє українським військам посилити тиск на ворога": Згурець розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
09:44
Німеччина підписала Угоди Артеміди з NASA про дослідження космосу
09:44
Оновлено
Нестор Шуфрич
СБУ проводить обшуки у нардепа Шуфрича у справі про держзраду, - ЗМІ
09:42
Рівненська АЕС
Енергоатом передав Канаді першу партію урану на виробництво ядерного палива для українських АЕС
09:27
OPINION
Микола Княжицький
Чи можна перемогти "рускій мір", коли на фронті його зупиняє ЗСУ , а всередині країни він недоторканий
09:20
Оновлено
Ігор Коломойський
СБУ оголосила нову підозру Коломойському за незаконне заволодіння 5,8 млрд грн
09:19
спека
Літо-2023 стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - NASA
09:10
Оновлено
ЗСУ війна фронт
ЗСУ звільнили Андріївку та ліквідували 470 окупантів і 13 танків, - Генштаб
09:02
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: сили ППО знищили усі 17 безпілотників
08:40
Юрій Максимов
"Дніпро-1" призначив нового головного тренера
08:31
Південна Корея
Південна Корея може запровадити санкції проти Росії після зустрічі Путіна та Кім Чен Ина
08:07
OPINION
Вадим Денисенко
Навчитися не ображатися
07:58
Shahed-136
Велика Британія, Франція та Німеччина відмовилися знімати санкції проти Ірану через "шахеди" для РФ
07:23
Оновлено
МЗС РФ
Росія висилає двох американських дипломатів через підозри у шпигунстві, у держдепі США відреагували
07:05
Ціни на рис, Шри-Ланка
Експерти попередили про загрозу продовольчої кризи в Азії через зростання цін на рис
06:37
Путін та Кім Чен Ин
Пентагон: КНДР стане співучасником вбивств українців, якщо постачатиме боєприпаси Росії
06:21
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"Є багато оптимізму": Усик та Ф'юрі відновили переговори про бій за титул абсолютного чемпіона
05:38
ЗРК С-400 РФ
Удар по Євпаторії свідчить про системні проблеми російської ППО в тимчасово окупованому Криму, - ISW
05:35
Анонс
"Верес" - "Чорноморець", УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру чемпіонату України з футболу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV