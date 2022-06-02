Про це повідомляє "Інтерфакс".

YIe була заснована в 1926 як Suomen Yleisradio (Finlands Rundradio, "Фінське телерадіомовлення"), в тому ж році запустила на довгих хвилях радіостанцію. Зараз, крім фінської, YIe мовить шведською, англійською, саамською, карельською та російською мовами, а також фінською жестовою мовою.

На підставі тієї ж вимоги Генпрокуратури всього заблоковано 12 сайтів та посилань, у тому числі російськомовну версію сайту вірменської служби "Радіо Свобода", а також сайт грузинського видання російською мовою Sova, заснованого в Тбілісі в 2016 року.

Як повідомляє "Роскомсвобода", яка робить вивантаження з реєстру забороненої в РФ інформації, обмеження доступу відбувається за "маскою", тобто з усіма доменами та піддоменами.

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