Роскосмос намагається обійти міжнародні санкції через Газпромбанк, - українська розвідка
Російська державна корпорація "Роскосмос" активізує розрахунки через Газпромбанк, який мало постраждав від міжнародних санкцій
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Космічне агентство РФ уникає розрахунків в іноземній валюті, мінімізує обсяги валюти на рахунках санкціонованих банків, відкриває рахунки у дочірніх установах міжнародних банків чи тих російських компаніях, що не підпадають під санкції.
Для цього Роскосмос залучає Газпромбанк, міжнародні санкції проти якого були мінімальними. Певні обмеження стосуються виключно окремих керівників банку.
- Росія ввела санкції проти "дочок" Газпрому, яких націоналізували на Заході після 24 лютого. З цими компаніями заборонено здійснювати будь-які угоди, платежі та операції з цінними паперами. У документі також йдеться про заборону для них заходу в порти Росії.
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