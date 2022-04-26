"Роснефть" не змогла продати 6,5 млн тон нафти через вимогу оплати в рублях
Нафтотрейдер "Роснефть" виставила на тендер 6,5 млн тон нафти з умовою повної передоплати в рублях і не змогла її продати, оскільки не надійшло жодної заявки
Про це пише Reuters з посиланням на свідчення п'яти трейдерів.
Російський нафтотрейдер "Роснефть" оголосив 25 квітня тендер на гігантський обсяг нафти – 6,5 млн тон, при цьому вимагаючи повної передоплати в рублях. У відповідь не надійшло жодної заявки.
Світові нафтотрейдери намагаються уникати таких угод через санкції проти Кремля.
Відтак, росіянам доведеться шукати нові способи перенаправити до Азії більше нафти через приватні угоди.
Одне з джерел Reuters, що представляє азійський бізнес, відзначило, що "Роснефть" має можливість реалізувати частину цих обсягів в Азії. Інше джерело вказало, що компанія таким тендером хотіла заявити ринку про виму оплати рублями.
- Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.
- 31 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" за рублі.
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