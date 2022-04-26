"Роснефть" не змогла продати 6,5 млн тон нафти через вимогу оплати в рублях

Про це пише Reuters з посиланням на свідчення п'яти трейдерів.



Російський нафтотрейдер "Роснефть" оголосив 25 квітня тендер на гігантський обсяг нафти – 6,5 млн тон, при цьому вимагаючи повної передоплати в рублях. У відповідь не надійшло жодної заявки.



Світові нафтотрейдери намагаються уникати таких угод через санкції проти Кремля.



Відтак, росіянам доведеться шукати нові способи перенаправити до Азії більше нафти через приватні угоди.



Одне з джерел Reuters, що представляє азійський бізнес, відзначило, що "Роснефть" має можливість реалізувати частину цих обсягів в Азії. Інше джерело вказало, що компанія таким тендером хотіла заявити ринку про виму оплати рублями.

Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.

31 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" за рублі.

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