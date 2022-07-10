"Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь": окупант розповів про знищений своїми ж батальйон "Народної міліції "ДНР"
СБУ перехопила розмову окупантів про розбомблений російською армією батальйон "Народної міліції "ДНР" на Донеччині
Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.
"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь", – розповідає мобілізуваний на війну проти України бойовик "ДНР".
Рашисти обговорюють два батальйони першого армійського корпусу "Народної міліції "ДНР", який воює у російській армії.
Керівництво РФ намагається замовчати про цей інцидент, утім мобілізовані з "народних республік" вже знають про це.
Точна кількість втрат також не розголошується.
- 5 липня Головне управління розвідки МО України оприлюднило чергову перехоплену розмову "ДНР"івця зі своєю дружиною.
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