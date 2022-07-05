"Треба валити": дружина "деенерівця" порадила йому тікати з окупаційної армії, - перехоплення розвідки

Про це повідомило ГУР.

Сьогодні Головне управління розвідки оприлюднило відео, де дружина розповідає ДНРівцю, який служить в окупаційній армії, що зі слів військкомату, його мобілізували незаконно і радить тікати в Росію, заплативши хабар на кордоні.

"Тебе взагалі не повинні були забирати. Тому, що в тебе і прописка, і паспорт – російські. І з цим листом можна спокійно їхати, навіть ДНРівський не показувати. Хай їде, тому що там буде ж… (біда), у нас тут, в Донецьку. Треба валити. На словах все просто: сів і приїхав. 50 тисяч чи 80 переїхати через кордон (хабар). Потім сидіти в Таганрозі лапу смоктати", - прокоментувала дружина ДНРівця.

Нагадаємо, що 4 липня, в черговій перехопленій розмові окупант розповів, що російські солдати здають за гроші іноземним спецслужбам інформацію про місце розташування своїх підрозділів в Україні.