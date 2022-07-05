"Треба валити": дружина "деенерівця" порадила йому тікати з окупаційної армії, - перехоплення розвідки
Головне управління розвідки МО України оприлюднило чергову перехоплену розмову ДНРівця зі своєю дружиною
Про це повідомило ГУР.
Сьогодні Головне управління розвідки оприлюднило відео, де дружина розповідає ДНРівцю, який служить в окупаційній армії, що зі слів військкомату, його мобілізували незаконно і радить тікати в Росію, заплативши хабар на кордоні.
"Тебе взагалі не повинні були забирати. Тому, що в тебе і прописка, і паспорт – російські. І з цим листом можна спокійно їхати, навіть ДНРівський не показувати. Хай їде, тому що там буде ж… (біда), у нас тут, в Донецьку. Треба валити. На словах все просто: сів і приїхав. 50 тисяч чи 80 переїхати через кордон (хабар). Потім сидіти в Таганрозі лапу смоктати", - прокоментувала дружина ДНРівця.
- Нагадаємо, що 4 липня, в черговій перехопленій розмові окупант розповів, що російські солдати здають за гроші іноземним спецслужбам інформацію про місце розташування своїх підрозділів в Україні.
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