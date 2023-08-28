Ростислав Держипільський - видатний режисер і театральний менеджер

Повний зал. Хтось очікує нову "Гуцулку Ксеню", хтось еротичний триллер.

Але ні. Театр пропонує сучасне бачення п'єси "Підступність і кохання" Фрідріха Шиллєра.

Спектакль разом роблять кияни, одесити, франківці, яких об'єднує цього разу уже не режисерський, але менеджерський талант Держипільського. Режисер вистави Іван Уривський, художник Петро Богомазов. Загалом, "картинка", як кажемо ми, телевізійники (тобто робота художника, декорації, світло, звук, пластика) просто фантастичні і насичені.

Словом, був колись хрестоматійний фільм "Залягти́ на дно в Брю́ґґе". Якби я робив фільм про Держипільського, він би називався "Бажати великого в Івано-Франківську")

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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