Ростислав Павленко: після рішення КСУ чиновники, в тому числі й міністри, мають називати московську церкву її правдивим ім'ям

Свій коментар Павленко оприлюднив у Facebook.

Павленко зауважив, що після рішення КСУ щодо закону про найменування рпц в Україні всі чиновники, в тому числі й очільник Мінкульту, мають його виконувати.

"Міністр культури Ткаченко повідомив про непродовження оренди храмів Верхньої Лаври УПЦ МП. Це добре. Але сьогоднішнє рішення КСУ і підтримка закону про найменування московської церкви відкриває ширшу перспективу", - зауважив Павленко у Facebook.

Він зазначив, шо на початку 2019 року міністерство культури вже зробило на виконання цього закону чіткий висновок: УПЦ - таки МП.

"Тож іменуватись - і зокрема державними чиновниками, з міністрами включно - має відповідно - РПЦ в Україні, або УПЦ московського патріархату. Зараз час виконати цей закон, назвати московську п'яту колону на правдиве ім'я і знешкодити її вплив в Україні", - наголошує Павленко.

31 грудня спливає термін оренди УПЦ МП двох храмів Києво-Печерської лаври. Мінкульт не має наміру продовжувати оренду об'єктів.