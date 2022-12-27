Ростислав Павленко: після рішення КСУ чиновники, в тому числі й міністри, мають називати московську церкву її правдивим ім'ям
Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко прокоментував заяву міністра культури та інформаційноі політики щодо оренди церквою московського патріархату приміщень Києво-Печерської Лаври
Свій коментар Павленко оприлюднив у Facebook.
Павленко зауважив, що після рішення КСУ щодо закону про найменування рпц в Україні всі чиновники, в тому числі й очільник Мінкульту, мають його виконувати.
"Міністр культури Ткаченко повідомив про непродовження оренди храмів Верхньої Лаври УПЦ МП. Це добре. Але сьогоднішнє рішення КСУ і підтримка закону про найменування московської церкви відкриває ширшу перспективу", - зауважив Павленко у Facebook.
Він зазначив, шо на початку 2019 року міністерство культури вже зробило на виконання цього закону чіткий висновок: УПЦ - таки МП.
"Тож іменуватись - і зокрема державними чиновниками, з міністрами включно - має відповідно - РПЦ в Україні, або УПЦ московського патріархату. Зараз час виконати цей закон, назвати московську п'яту колону на правдиве ім'я і знешкодити її вплив в Україні", - наголошує Павленко.
- 31 грудня спливає термін оренди УПЦ МП двох храмів Києво-Печерської лаври. Мінкульт не має наміру продовжувати оренду об'єктів.
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