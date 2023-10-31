РосЗМІ заявили про створення ракети великої дальності для Су-57

Про це пише російське пропагандистське видання РИА Новости.

Як вказують співрозмовники пропагандистів, ракета, яку нібито розробили, має порівнянну дальність із тими, які застосовуються в дальній авіації на стратегічних бомбардувальниках Ту-95МС і Ту-160, попри менший розмір.

Зменшення розміру, мовляв, вдалося досягти завдяки "відточеній конструкції складного крила і внутрішнього компонування, а також застосування нового малорозмірного двоконтурного турбореактивного двигуна".

Вказано, що ракетами великої дальності авіаційного базування вважають ті, які здатні вражати ціль на відстані понад 600 кілометрів. Водночас у дальній авіації дальність зростає від 1000 до 6500 кілометрів.

Су-57 - це надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку. Він здатен переносити озброєння у внутрішніх відсіках фюзеляжу і може маневрувати з великими перевантаженнями.