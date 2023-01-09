Британська розвідка з'ясувала, де РФ ховає сучасні Су-57, які використовує для ударів по Україні
Росія використовувала для ракетних ударів по Україні свої найсучасніші літаки Су-57, які розташовані на авіабазі в Астраханській області
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що з червня 2022 року повітряно-космічні сили Росії майже напевно використовували Су-57 для виконання завдань проти України.
Су-57 - це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку. Його місії, ймовірно, обмежувалися польотами над територією Росії та запуском ракет класу "повітря - земля" або "повітря - повітря" великої дальності по території України.
На останніх комерційно доступних зображеннях видно п’ять Су-57, розташованих на авіабазі в Ахтубінську, що в Астраханській області, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Су-57, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України.
"Швидше за все, Росія надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, яка може виникнути внаслідок втрати Су-57 над Україною. Це є симптомом того, що Росія продовжує уникати ризику щодо використання своїх військово-повітряних сил у війні проти України", - констатували у розвідці Великої Британії.
- 5 грудня 2022 року британська розвідка дійшла висновку, що російська тактична авіація зменшила кількість бойових вильотів через ефективну роботу української ППО.
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