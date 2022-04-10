Ротація на ЧАЕС: до Славутича повернулися 11 співробітників, які заступили за зміну 23 лютого
9 квітня до Славутича повернувся 51 співробітник ЧАЕС, що працювали під час окупації станції, в тому числі 11 тих, хто приступив до зміни 23 лютого
Про це повідомило державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильска АЕС" у Facebook.
"9 квітня у місто Славутич повернувся 51 співробітник Чорнобильської АЕС, з тих, які працювали на майданчику станції під час її окупації військами Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.
Серед тих, хто повернувся: 40 працівників, які 20 березня погодилися поїхати на окуповану станцію для ротації, а також 11 працівників, які працювали на станції з 23 лютого. Зміна останніх в цілому замість 12 годин тривала понад тисячу.
"На цей час на майданчику Чорнобильської АЕС нема жодної людини з тих, що були на станції у момент її захоплення", – повідомили на станції.
Проблема ротації співробітників полягає ще й в тому, що з початку повномашстбаного вторнення Росії промисловий майданчик ЧАЕС відрізаний від міста Славутич.
"Автомобільні мости знищено, а залізничний маршрут через республіку білорусь — недоступний. Адміністрація та відповідальні підрозділи ДСП ЧАЕС шукають альтернативні шляхи зробити ротацію персоналу регулярною та максимально безпечною", – поянсюють на станції.
Цього разу ротація проводилася з використанням автотранспорту ЧАЕС (як власного, так і орендованого), а також плавзасобу "Енергоатому".
Нагадаємо, 2 квітня, над звільненою від російських окупантів Чорнобильською АЕС знову було піднято прапор України.
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