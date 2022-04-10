Ротація на ЧАЕС: до Славутича повернулися 11 співробітників, які заступили за зміну 23 лютого

Про це повідомило державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильска АЕС" у Facebook.



"9 квітня у місто Славутич повернувся 51 співробітник Чорнобильської АЕС, з тих, які працювали на майданчику станції під час її окупації військами Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.



Серед тих, хто повернувся: 40 працівників, які 20 березня погодилися поїхати на окуповану станцію для ротації, а також 11 працівників, які працювали на станції з 23 лютого. Зміна останніх в цілому замість 12 годин тривала понад тисячу.



"На цей час на майданчику Чорнобильської АЕС нема жодної людини з тих, що були на станції у момент її захоплення", – повідомили на станції.



Проблема ротації співробітників полягає ще й в тому, що з початку повномашстбаного вторнення Росії промисловий майданчик ЧАЕС відрізаний від міста Славутич.



"Автомобільні мости знищено, а залізничний маршрут через республіку білорусь — недоступний. Адміністрація та відповідальні підрозділи ДСП ЧАЕС шукають альтернативні шляхи зробити ротацію персоналу регулярною та максимально безпечною", – поянсюють на станції.



Цього разу ротація проводилася з використанням автотранспорту ЧАЕС (як власного, так і орендованого), а також плавзасобу "Енергоатому".

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