Розганяється до 111 км/год й ховається під водою: у Туреччині представили новий морський дрон
Турецька компанія HAVELSAN представила новий дрон-камікадзе ÇAKA S-KUSV на міжнародній виставці IDEF-2023 у Стамбулі
Про це повідомляє видання Укрінформ.
"ÇAKA S-KUSV є універсальною автономною платформою для виконання бойових завдань як на поверхні води, так і під водою, із можливістю занурення на невелику глибину з метою ефективнішого маскування", - зазначає компанія-розробник.
Додається, що дрон-камікадзе ÇAKA S-KUSV здатен розвивати швидкість 60 морських вузлів (понад 111 км/год) та може керуватися як оператором напряму, так і через інші БПЛА.
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Окрім цього, відомо, що морський дрон може уражати великі цілі завдяки великій кількості вибухівки, що розміщується в носовій частині. Також він здатен діяти інтегровано з іншими надводними та повітряними апаратами.
Також у HAVELSAN заявляють, що новий дрон-камікадзе не має аналогів у світі та здатен змінити стратегію та тактику морських операцій.
- 26 липня повідомлялося, що в Україні ведеться розробка дронів-камікадзе з використанням штучного інтелекту, які можуть атакувати ціль навіть у разі втрати зв'язку з оператором.
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