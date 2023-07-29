Про це повідомляє видання Укрінформ.

"ÇAKA S-KUSV є універсальною автономною платформою для виконання бойових завдань як на поверхні води, так і під водою, із можливістю занурення на невелику глибину з метою ефективнішого маскування", - зазначає компанія-розробник.

Додається, що дрон-камікадзе ÇAKA S-KUSV здатен розвивати швидкість 60 морських вузлів (понад 111 км/год) та може керуватися як оператором напряму, так і через інші БПЛА.

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Окрім цього, відомо, що морський дрон може уражати великі цілі завдяки великій кількості вибухівки, що розміщується в носовій частині. Також він здатен діяти інтегровано з іншими надводними та повітряними апаратами.

Також у HAVELSAN заявляють, що новий дрон-камікадзе не має аналогів у світі та здатен змінити стратегію та тактику морських операцій.